第75屆聯合國大會！南韓總統文在寅16分鐘「演說全文」

▲南韓總統文在寅透過影像發表第75屆聯合國大會演說。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅於首爾時間23日凌晨透過影像發表第75屆聯合國大會演說，以下為其演說全文翻譯：

（聯合國大會）主席先生、秘書長先生、以及來自各國的代表團們：人類至今為止克服數以萬計的危機，才能創造並達成今天的文明。雖然現今面臨新冠肺炎危機，但人類將會在今天、明天，再次達成令人震驚的發展。對於因新冠肺炎犧牲的病患與家屬、以及正在對抗病魔的全世界所有人，在此我傳達慰勞之意；對於各國醫療團隊、防疫要員、國際機構的相關人士，我也想傳達感謝之意。

此次第75屆聯合國大會，將會克服前所未聞的危機。在此祝賀沃爾坎•博茲科爾（Volkan Bozkır）就任聯合國大會主席，期待主席先生卓越的領導能力。聯合國秘書長安東尼歐•古特瑞斯（António Manuel de Oliveira Guterres）不僅得面對傳染病襲擊，還得解決地球村和平、經濟、環境、人權等各種難題，在此我向其表達敬意。

分享韓國抗疫經驗：

主席先生，目前我們正處於「新冠肺炎」危機，它徹底改變人類的日常生活、世界經濟與國際秩序；正如同75年前創立聯合國的先賢，處於大變革時代的我們，該是集結智慧、決定未來將走向哪條路的時刻。

韓國將開放性、透明性、民主性等三大民主價值視為防疫三大原則，所有國民成為防疫的主體。「多邊主義」結合韓國的共同體精神，使得在實踐「為了所有人的自由」上提供可能性。

韓國國民深信，先守護鄰居的安全，才能使自身安全獲得保障。韓國政府不封鎖國境，透過分享與傳達防疫物資、將鄰居的界線拓展至整個國境，來共同守護防疫與經濟。韓國今日能克服新冠危機的力量，來自於人類所創造的價值、聯合國所創造的價值。

克服新冠肺炎的答案在不遠之處，我深信將能回歸至「對於人類普世價值的信賴」之聯合國憲章基本精神。透過「多邊主義」展現更具包容性的合作。先覺者夢想創造「更加美好的世界」而成立聯合國，留下增進人類普世價值的璀璨功績。

呼籲國際社會共同聯合抗疫：

如今處於後疫情期的聯合國，在面臨保健合作、可達成持續發展的經濟合作、氣候變遷等全球難題時，更須對外宣傳人類普世價值。今年在全球各國與新冠病毒對抗的戰爭中，皆能看到，不管是哪一國，都無法單靠自身力量、或是在不體諒鄰居（鄰國）的情況下戰勝危機。我想在此強調，如今在後疫情時代聯合國所能扮演的新角色，便是達成具有強力包容性的國際合作，實現多邊主義。

主席先生，具有強力包容性的國際合作，能使任何一個人不被忽略，共創自由、達成繁榮。在國內，透過消弭不平等，與鄰居共同保障安全與具可能性的發展；在國際上，則必須顧慮鄰國的處境、達成合作，以實現共同繁榮。

能讓聯合國「具有包容性的多邊主義」初登考驗台的，便是讓疫苗能在全球所有國家普及。不僅是透過國際合作來研發疫苗與治療藥物，在完成研發後也須保障各國公平使用疫苗的權利。透過國際募款來讓國際機構先行購買數量足夠的疫苗，使得貧困國家與開發中國家也能受惠。

韓國正參與以世界衛生組織（WHO）與全球疫苗免疫聯盟（GAVI）為首的「世界疫苗供給機制」。韓國身為國際疫苗研究所（IVI）總部所在的國家，將積極參與研發價格低廉的疫苗，以提供疫苗給開發中國家，並使之普及化。

新冠肺炎日後可能引發第二波、第三波流行潮，韓國將會積極與國際社會共享「K-防疫」經驗。就像是地震後襲來的海嘯，經濟上所帶來的衝擊正向著我們撲來。為達成防疫效果而實施封鎖國境、人力與物力交流的萎縮使得世界經濟難以恢復。雖是非常艱難的課題，但我們必須同時緊抓「防疫」、「經濟」兩大兔子。在新冠危機中，仍能強化貫徹合作與多邊主義、規範內的自由貿易秩序。

韓國已致力維持全球供應鏈與推動必須人力的移動。未來韓國將會與國際社會合作，和開發中國家共享經驗，積極參與聯合國所追求達成的「持續可能的發展目標」。強化包容性、達成引領能持續發展的經濟結構，徹底打破「危機加深不平等」的框架，且在恢復經濟上必須不能忽略任何一人。

提及全球氣候變遷與國際社會應對之策：

韓國已走上「韓國版新政」的挑戰。透過數位新政與綠色新政，全面反轉韓國經濟，承諾從不平等的社會走向具有包容性的社會。韓國將會與世界各國合作，將新冠肺炎帶來的影響降至最低、提前恢復經濟。

韓國政府主導、最後由聯合國採納意見，將9月7日定為「國際清潔空氣藍天日」。隨著人類日常生活停滯，各地開始出現藍天白雲，在此展現出透過各國間的努力與國際合作，人類恢復藍天地球的希望。

我期待能以聯合國為中心，透過國際合作，達成「更好、更藍的重建」。韓國正致力於履行《巴黎協定》，未來將向聯合國遞出「2030年國家溫室氣體減少排放量目標」，制定長期低碳發展策略，與國際社會共築「2050年低碳社會」。

為成功應對氣候變遷，「具強力包容性的國際合作」是其先決條件。先進國家在過去數百年、數十年間的道路，正處於工業化的開發中國家並無法在短時間內達成。先進國家必須承認與開發中國家之間的差距，付出更多努力，找出最有效的方法。韓國將成為先進國家與開發中國家間的橋梁，除了積極應對氣候變遷，更會向開發中國家傳遞經驗。

明年在首爾舉辦的「全球綠色目標夥伴2030」PG4峰會，將成為應對氣候變遷、確立國際合作重要性的重要場合。

強調南北韓和平，呼籲簽署「終戰宣言」

主席先生，聯合國精神強調實踐世界和平，然而最須被貫徹實行該精神的地方，便在於韓半島（朝鮮半島）。韓國在追求南北和解上毫無改變，在實現韓半島永久和平與無核化上付出許多努力。在國際社會的支持下，韓國與北韓成功舉辦平昌冬季奧運，共同將其打造為「和平冬奧」，並完成共三次的南北韓元首高峰會。朝美兩國領袖有膽識的決定，使朝美領袖會談（川金會）得以達成，透過溝通發展和平進程。

我在去年聯合國大會演說中，曾提出不容許戰爭、保障雙方安全、共同繁榮等三大原則，以解決韓半島的困境；也曾向各位表達將非武裝軍事區打造成「國際和平地區」的構想。然而目前韓半島的和平仍處於「未完成」的狀態，曾充滿希望的變化也被迫中斷。不過我深信韓國能持續展開對話。對於我們而言，最需要的是往前踏出一步。若國際社會能持續給予支持與合作，我深信未來韓半島定能達成無核化與永久和平，此信念毫無改變。

南韓與北韓是「生命上的共同體」，山川相連、共享一片大海，一同處於傳染病與大自然災害的風險中，若要克服危機，便不得不共同合作。在防疫與保健領域上的合作，必能成為推進韓半島和平進程中，對話與合作上的基礎。

目前世界各國的國家安全概念（政治與軍事），已從原本的保衛本國領土轉變為全方位性的安保概念（擴及至經濟、環境、資源、毒品、難民議題等）。我們如今雖正共同應對各種災害與災難、恐怖攻擊、電腦犯罪等非傳統的國安威脅；然而在等同於戰爭、威脅全人類的新冠病毒危機前，再次體認到鄰國的安全與本國的安全緊緊相連。

如今單靠一個國家自身的力量，無法負擔起全方位性的國安責任。為保障與守護一個國家的和平、一個人的生命，需要跨國境的合作、建構起多邊合作的安全體系。

呼籲東北亞5國共組防疫合作體制：

這段期間，我多次提起能對南北韓雙方有利的「和平經濟」，並強調在災害與災難、保健醫療領域領域上南北能共同合作。我期待能從具強力包容性的國際合作上，看待後疫情時代韓半島所面臨的難題。在此我建議，包含北韓、中國、日本、蒙古、韓國能共同組成「東北亞防疫保健合作體制」，在數個國家共同守護生命、保障安全的合作體制，能成為北韓在與國際社會的多邊合作上國家安全獲得保障的基礎。

特別是今年為韓戰爆發第70周年，已到了終結韓半島悲劇的時刻。如今須完全地、永久地終結韓半島上的戰爭。韓半島的和平能保障東北亞的和平，進而在世界秩序的變化上帶來正面的影響。

而我深信韓半島「終戰宣言」能成為開端，確立各方對於和平的意志。透過簽署「終戰宣言」，朝著和解與繁榮的時代邁進，期盼聯合國與國際社會能共同集氣。只有「終戰宣言」，才能成為開啟韓半島無核化、永久和平體制的大門。

韓國不僅想向世界分享「K-防疫」寶貴經驗，還想與國際社會分享如何將和平制度化，聯合國致力於多邊安保合作與世界和平，韓國期望能走在先鋒。

主席先生、秘書長先生與來自各國的代表團，多虧新冠肺炎爆發，我們才能得知世界是如此緊密相連，人類將走向「結盟與合作的時代」。我們在於預測未來的同時，也應著眼於改變今天。每一個人、每一個人的細微行動逐漸累積成我們今日的自由。在此我企盼，聯合國能從今天這一瞬間起，迎向新時代、成為「具包容性的國際合作」的中心。

謝謝！

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