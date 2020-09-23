開了29年！台灣NET靠「3字」壓倒性勝利　網全讚爆：設想很周到

▲NET和Hang Ten的衣服都相當平價。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

NET和Hang Ten（漢登）在台灣都屬相當知名的服飾品牌，由於兩者的商品種類及價格相像，因此就有網友拋出內心疑問，「哪家較好？」貼文一出，立刻掀起熱議，其中更有社工現身說法，大力推薦NET，而其中原因不外乎業者「重視社會公益」，連續多年獻愛，還封館讓家扶兒盡情挑衣服。

原PO在PTT的Gossiping板上，以「NET和Hang Ten哪家較好」為題丟出討論，兩大品牌的品項及價格雷同，就連在路上的曝光率也差不多，目標族群似乎沒有太大的差別，那要選擇哪家會比較好呢？

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▲原PO好奇，NET和Hang Ten哪家較好？。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，各自的擁護者紛紛現身說法，「NET款式好看多樣」、「NET便宜好穿」、「Hang Ten推他們家的外套和牛仔褲」、「Hang Ten之前史努比細列出的灰T恤很好穿」；不過也有人認為兩家「難分軒輊」，都很不錯。

此後，貼文也釣出一名社工現身回文，大力推薦NET，其實並不是Hang Ten不好，而是NET真的是超級良心企業。NET願意封館讓家扶兒挑衣服，不只是捐錢做公益，還是以「尊重人」的方式來做；文中提到，許多小朋友會因為貧窮而壓抑自己，無法知道自己想要、喜歡什麼，然而NET卻願意給家扶兒自己決定，不把孩童當窮人，更不只是在捐贈。

▲社工大推NET是「尊重人」的愛心企業。（圖／翻攝自PTT）

本站曾報導《連4年！NET封館讓家扶兒挑新衣 網讚良心MIT：以後都去買》，文中就提到，自1991年成立的NET長年以來都有在做公益，先前就曾提供每人1500元的愛心提貨券，讓家扶兒盡情挑新衣服，孩童不必被人、被貧窮支配，而是可以真正自己做決定。因此不少網友都大讚，「很有意義也很棒」、「NET設想周到真的有心，這種國產MIT才真的值得支持」、「NET便宜耐穿又重視社會公益」。