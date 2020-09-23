女友「冰箱收納」曝光！懶出新高度…男友超怒　網：我老婆也是

記者張方瑀／綜合報導

對許多人來說，逛街購物並不是什麼難事，最難的是回家之後該如何收拾購物袋。美國一名網友就貼出一張家中冰箱的照片，只見一包包從超市買回來的東西，竟然直接連同塑膠袋一起冰到冰箱裡面，這名網友憤怒地表示，「這就是我女友所謂『把東西收好』的樣子。」

這名網友在網路論壇Reddit貼出一張自家冰箱的照片，原來是他再也受不了女友的壞習慣，因為當他試圖請女友將從超市買回來的東西收好時，女友竟直接「連同塑膠袋」把東西塞進冰箱，「謝謝，但我討厭女友收拾東西的方式。」

結果下面引來一票網友回應，部份的人對於這種收東西的方法感到不可思議，「沒有辦法了，你必須拋棄整個女朋友」、「我從沒想過一張照片可以讓我這麼生氣」、「這真是懶惰到一個全新境界。」

也有不少人也分享了類似的經驗，「我老婆都直接把垃圾丟進水槽，但其實垃圾桶就在水槽下面」、「我室友也都這樣放東西，之後就會忘記自己買了什麼，他也從來不會去注意，結果每次都會一直重複買，舊的東西就直接腐爛。」

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