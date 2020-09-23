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特斯拉「電池日重點」一次看！　馬斯克：過去四季平均獲利約1%

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▲▼特斯拉上海工廠,特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透社）

▲股東大會與「電池日」活動於今凌晨舉辦。（圖／路透社）

記者林妤柔／綜合報導

特斯拉（Tesla）於台灣23日凌晨舉辦股東大會與「電池日」活動，位在公司停車場搭建的舞台上，股東將車子停在自己的位置上，想鼓掌就按喇叭來代替掌聲。《Ettoday新聞雲》也整理出此次活動的精彩之處。

首先，執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）表示，去年交車量增長50%，今年預計比去年增加30%至40%，大概在47.7萬台到51.4萬台車之間。目前，特斯拉正努力開發的電池和製造技術，以壓低成本，讓更多電動車順利上路。他認為，大約3年後就能製造25,000美元（約新台幣73萬）的電動車，且皆為全自動駕駛。

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馬斯克坦承，這不代表特斯拉利潤會高得嚇人，過去四季的平均獲利約1%，「雖然股價讓我們看起來獲利很多，但事實並非如此」。他表示，希望能訂出有競爭力又不會虧本的價位，因為只要繼續虧損就會完蛋。在活動進行時，該公司股價下跌7%。

另外，特斯拉正在自製電池。特斯拉副總裁Drew Baglino介紹特斯拉的新電池「4680」，比從Panasonic和其他供應廠商買的電池大，還具有「散熱功能」，更適合用於電動汽車。他表示，更大的電池單位，以及其他製造和設計的變更，能使特斯拉汽車的續航力提高至50%以上。

馬斯克表示，近期目標是在一年內生產10吉瓦時的新型電池，藉此避免使用生產鋰電池所需的昂貴材料，例如鈷。卡內基梅隆大學副教授Costa Samaras認為，如果特斯拉能製造便宜、可靠的、幾乎沒有鈷的電池，將能真正提高電動車的擴展能力。

馬斯克在最後QA環節指出，特斯拉正在設計賽伯卡車（Cybertruck），來滿足美國市場所需，但國際市場則需採用較小的版本。

Canaccord Genuity分析師Jed Dorsheimer在給投資人的報告中寫道，特斯拉最大的問題將在將來可行性，宣布這些突破是一回事，看到細節才能決定成敗，可惜要再花一些時間才能實現。

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