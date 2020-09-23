她PO「開房影片」炫耀！穿暴露衣拍片引9萬人觀看...怒罵：不知羞恥

實習記者周依儒／綜合報導

近日柬埔寨網路上瘋傳一段影片，內容為一名柬埔寨女子和一名大陸男子開房間的一小段紀錄。由於片中掌鏡女子穿著較為暴露，且神情恍惚，加上柬埔寨當局近日準備起草「對穿著暴露女性罰款」的法案，因此在網路上引起不小討論，更有媒體直接評論該名女子「不知羞恥」。

▲柬埔寨女子穿著暴露PO影片炫耀自己和大陸男子開房。（圖／翻攝自youtube）



綜合外媒報導，影片長達11分鐘，起初這名女子穿著低胸洋裝，似乎因為酒醉，神輕恍惚的對著廁所鏡子自言自語，幾秒後突然倒在地上又站起來對著鏡頭說話，精神狀況看起來極差。隨後這名柬埔寨女子就出了廁所繼續和該名大陸男子聊天，此時這名男子則直接脫掉褲子走近廁所盥洗，她也毫不避諱的直接將男子的下半身拍進影片裡。

隨後，這名女子就在床上對著鏡頭搔首弄姿、自言自語，疑似是炫耀自己和中國男子開房，且在影片末也可聽到這名女子用中文嬌喊「老公、老公，你不愛我嗎？」、「我想妳嗎」、「老公我想喝水」等，甚至直接刻意將鏡頭轉向前方，露出男子的正面。

▲男子正面也直接露出。（圖／翻攝自youtube）



事後這名女子竟親自將該影片「無碼上傳」到Youtube，露骨的畫面也立刻引起不少網友前去朝聖，目前影片的觀看次數已達9萬多，在網路上瘋狂流傳。柬埔寨當地不少媒體報導了此新聞，並直批該女子「不知羞恥」、違反柬埔寨法律，對社會風氣造成嚴重影響。

據悉，柬埔寨首相洪森曾禁止女性在網路上穿著過於暴露，因為類似行為已經影響到柬埔寨的傳統文化，並破壞了當地婦女形象和道德價值觀，需要嚴格處置。此外，柬埔寨當局也似乎在起草《公共秩序法》，用來禁止女性穿著太短或太暴露的衣服和禁止男性光著上衣出門，不過該法案也引起不少柬埔寨民眾反彈，強調自己的身體自己作主。