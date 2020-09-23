參加農保要注意！　若同時加入這三種保險恐遭到退保

▲勞保局提醒，若重複參加了軍保、公保、勞保或就保者將不得再繼續參加農保職保。（圖／pixabay）

記者余弦妙／台北報導

為保障農民職業安全，提供適時的經濟補償，政府已自107年11月1日開始試辦農民職業災害保險，只要是實際從事農業工作之農保被保險人，可依意願選擇參加本職災保險(簡稱農職保)。不過，勞保局提醒，若被保險人重複參加了軍保、公保、勞保或就保者將不得再繼續參加農保職保。

勞保局表示，參考勞工保險制度對已領取相關社會保險老年給付者，如再從事工作，得僅參加職業災害保險之規定，自108年8月7日起，實際從事農業工作的全民健康保險第3類被保險人，雖非農保被保險人，如已領取相關社會保險老年給付或係外籍配偶，亦得參加農職保。

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不過勞保局也提醒，被保險人如具有其他專任職業如公民營事業、機構的受僱者、雇主或自營業主等身分，除應參加相關職域性社會保險外，依全民健康保險法的規定，不得為第3類被保險人。

勞保局解是，依「農民職業災害保險試辦辦法」第4條第4項規定，以健保第3類被保險人資格參加本職災保險者，須未參加軍人保險、公教人員保險、勞工保險或就業保險。如再參加軍保、公保、勞保或就保者，將喪失健保第3類被保險人資格，亦即不得以該身分繼續加保農職保。農民朋友如有相關疑問，可以向投保農會或勞保局洽詢。