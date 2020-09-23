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住對面10幾年不認識　因為封城...IT男陽台上「靠眼神」追到鄰居

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住對面10幾年不認識！　因為封城...帥鄰居「靠眼神」追到正妹。（圖／翻攝自Instagram／PAOLA AGNELLI）

▲因為封城促成戀情，2人現在決定結婚。（圖／翻攝自Instagram／PAOLA AGNELLI

記者李振慧／綜合報導

義大利當局因應新冠肺炎疫情下令封城，卻意外促成了一段良緣。40歲女律師阿涅利(Paola Agnelli)與從事資訊工作的38歲男子達帕斯(Michele D’Alpaos)雖然住在對街長達10幾年，2人卻素不相識，沒想到因為封城意外在陽台上煞到彼此，然而又苦於局勢無法近距離會面，只能透過陽台遙遙相望，宛如真實版羅密歐與茱麗葉。

達帕斯表示，今年3月17日封城期間他發現在對面陽台上與姊姊一同舉辦音樂會的阿涅利，後來便主動加了對方的Instagram並傳私訊，2人一拍即合當晚便聊到深夜2、3點，但因為疫情無法見面，平時只能在陽台上遙遙相望或是用電話傳情。

阿涅利嬌羞表示，她當初對達帕斯一見鍾情，沒想到對方也是，2人只是眼神交會就愛上了彼此。而達帕斯為了證明自己對阿涅利的愛，還在他所住的大樓頂樓豎立了一個大大的標語，上面寫著對方名字，讓他們的愛情被大眾廣為流傳，5月解封後，2人才終於如願在當地公園約會，如今戀情開花結果決定結婚。

達帕斯開心表示，2人有計畫要在他所住的大陽台上舉行婚禮，「我們絕對會結婚，只差選定一個日子，我們正在考慮在陽台上舉行婚禮，因為我們是在陽台上相遇的，那個地點具有特殊意義」。

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