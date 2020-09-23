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贏者全拿「選舉人團制」惹議！美年輕人望廢除　民調各半陷分歧　

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▲▼美國總統川普對尬前副總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與拜登支持者對「選舉人團制」意見分歧。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓22日專電

美國總統大選採選舉人團制，因為贏者全拿，獲勝者可能不是最具民意基礎的候選人。但一項民調顯示，贊成廢除與保留的選民比重差距不大，選民意見分歧。

國會山莊報與哈里斯（Hill-HarrisX）今天公布一項民調顯示，51%的美國選民支持廢除選舉人團制（Electoral College），但也有49%選民持反對立場，認為這項制度可以將權力分散到所有50州選民。

這項在9月10到14日進行的民調也顯示，民主黨支持者較共和黨支持者更期望廢除這項制度。約68%民主黨支持者認為應該廢除，獨立選民約49%支持，僅37%共和黨支持者贊成廢除。

支持川普的選民中高達72%支持保留選舉人團制，支持拜登的選民則有71%希望廢除，顯見不同支持者的選民在這項議題上的分歧嚴重。

女性則比男性更贊成廢除，約達53%，男性則有51%傾向保留；年齡方面則是年紀越輕越傾向廢除，18到34歲選民有56%贊成廢除，65歲以上選民有52%希望保留；非裔希望廢除選舉人團制的比重最高，達到60%，白人與拉丁裔則差距不大。

▲▼美國大選,投票。（圖／達志影像／美聯社）

▲51%的美國選民支持廢除選舉人團制。（圖／達志影像／美聯社）

選舉人團制是美國總統選舉的特有方式。根據美國憲法規定，美國各州公民先選出代表該州的選舉人，再經由選舉人代表該州投票。選舉人通常會依據該州的普選結果將票投給該州選民支持的候選人，但緬因州與內布拉斯加州則採眾議員選區制決定選票。

按照這項制度，全美50州各州選舉人數是該州在聯邦參眾兩院的議員總數，在國會沒有席次的華盛頓特區則有3票。換句話說，包含參議院的100張、眾議院的435張，與華府的3張，總選舉人票總數為538張。拿到270張選票的候選人將成為下任白宮主人。

各州中，以加州選舉人的55張最多，其次為德州的38張、紐約州與佛羅里達州各29張，阿拉斯加、德拉瓦與懷俄明等州最少，僅有3張。

2016年美國大選，川普在普選票上大輸對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）近300萬票，卻因為在關鍵搖擺州小贏，最後以304張選舉人票贏得大選。

今年美國總統大選選情緊繃，民主黨選民自然不樂見今年重蹈2016年覆轍，希望真正贏得多數選民支持的候選人能出線。許多支持廢除選舉人團制的民眾也認為，選舉人團制讓候選人將重心放在搖擺州，忽略更大地區選民的權益。

但對人口相對稀少的中西部農業州而言，選舉人團制得以確保他們的利益不會被大州或城市菁英所忽視，讓弱勢的他們聲音也能被主政者聽見。

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