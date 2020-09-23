美眾院通過80億臨時開支法案！　避免政府10月1日「斷炊」關門

▲眾議院通過臨時開支法案避免政府9月30日斷炊。（圖／路透）



文／中央社

美國民主黨與白宮以及共和黨人達成協議之後，聯邦眾議院今天通過臨時開支法案（Stopgap Spending Bill）。此案目的在避免政府9月30日斷炊，能有足夠經費運作到12月11日。

法案在眾院過關後，仍須經聯邦參議院通過以及總統川普簽署，之後才會生效。

民主黨籍的眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）稍早宣布與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）達成協議，以避免政府大半部門在9月30日後斷炊。

她稍早發布聲明說，「我們已和共和黨達成共識」，「要對飢餓學童與家庭迫切需要的營養補助撥款近80億美元」。

今天遞出的眾院版法案，並未包含白宮為讓農場收入穩定而希望補助商品信貸公司（Commodity Credit Corporation）的211億美元款項，因為民主黨人認為，這是為了政治利益開出的空白支票。

裴洛西說，這項法案將納入農業補助，但會提高對商品信貸公司的問責，以避免「給農人的經費遭到濫用」。

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