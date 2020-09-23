「該重返台灣了！」　軍事評論：美軍駐台是嚇阻中國武統唯一解方

▲中國解放軍近來頻頻擾台意外讓台灣成為美中角力的潛在舞台。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

中國解放軍近來頻頻擾台，讓國際開始關注起台灣與中國之間緊繃的關係。中國政府曾表示，若美國持續派官員來台或販售軍事用品給台灣，他們不會再坐視不理，也會用武力阻止台灣獨立。美軍陸戰隊上尉米爾斯以《遏止巨龍》為題投書《軍事評論》，表示美國是時候該考慮重新駐紮台灣，才能阻止中國武統台灣的心。

米爾斯（Walker D. Mills）在《遏止巨龍》（Deterring the Dragon）中提到，台灣已經被「擺上台」成為美中角力的潛在舞台。他認為，中國已經表明台灣是他們「最重要的核心利益」，並將使用武力阻止台灣獨立，若美國再使用傳統的「戰略模糊」回應策略，恐怕威嚇不了中國。

▲米爾斯認為，美國駐紮台灣可讓兩軍一起演習，將有效阻止中國侵台。（圖／路透）

1979年，在台美斷交後，美軍就完全撤出了台灣，只能依照《台灣關係法》對台軍售。但米爾斯認為，《台灣關係法》並非共同防禦條約，若中國派兵侵台，台灣也無法向美國請求援助，因此最好的解決方法就是讓美軍重返台灣。

米爾斯指出，美軍駐紮台灣就可以讓兩軍同時訓練與演習，若解放軍侵台，美國也可以在最短時間內提供援助，這對中國來說是一個極大的威脅。雖然米爾斯也清楚，若美軍重回台灣，境內的政黨一定會因此而有激烈的反對聲浪，中國政府與會因為憤怒而讓美中關係惡化。不過，他也強調，如果美國想要捍衛台灣主權，並協助台灣防禦外敵，在台灣部署軍力是無可避免的最佳方案。