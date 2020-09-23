　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

潘曉穎父母批陳同佳龜縮！　要求親回赴台日期：你良心過得去嗎？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲潘曉穎被男友陳同佳殺害。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲潘曉穎被男友陳同佳殺害。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者劉亭／綜合報導

在台灣殺害女友潘曉穎的港男陳同佳，因此觸發反送中運動等一系列後果，去年10月出獄後曾表示願來台投案，但至今無下文。潘曉穎父母23日發出公開信質疑陳同佳龜縮，至今已快1年都還未赴台，要求他親自出面回應。

潘曉穎父母透過《立場新聞》發佈公開信喊話，陳同佳親手破壞了原本幸福完美的家庭，一家從此變得支離破碎、家人陰陽相隔，沒有了將來、希望，「請問你良心過得去嗎」？

「為什麼你還要龜縮？」、「為什麼必須要等到通關才赴台投案？」、「為什麼你不可以踏上台營航班赴台投案？」潘曉穎父母最後也連丟三個問題，希望陳同佳可以盡快站出來，到台灣面對審判，承擔錯誤，「不要讓我們無了期地等下去」。

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲陳同佳2019年10月23日刑滿出獄，之後因為台灣大選、新冠肺炎疫情，一直延後來台。（圖／路透）

對此，一直協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴牧師表示，暫時不回應。

香港特首林鄭月娥22日表示，陳同佳在法理上已屬於自由人，他已接受香港違法的懲治，在香港司法管轄內「未可採取任何行動」，但特區政府很願意提供協助。

陸委會副主委兼發言人邱垂正22日指出，我方刑事警察局早已和香港警務處建立單一聯繫窗口，倘若陳嫌確定要來台灣面對司法，可隨時直接與我方聯絡，鑑於此，「本案的關鍵仍在於陳嫌真實投案意願與港府的責任感。」

►戴口罩更要保養

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／苗栗嚴重車禍！機車巴士對撞　騎士當場爆頭慘死
小鬼演唱會空一片！女學生4年前「吃土買票」曝現場狀況
信義潑屎妹轉戰直播主！大跳電臀舞　彎腰「邪惡視角」曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

川普7分鐘演講「提中國11次」　華春瑩毫不客氣反擊

禁令生效後　華為董事長：仍願意繼續採購美產品

多金已婚男暈船女博士！一秒純情「狗血劇情神展開」　3年後淪笑柄

直播主花3.8萬「買處女」…現場性侵放送31分稱「在驗貨」

華為：美國打壓為經營帶來巨大壓力「求生存是我們的主線！」

潘曉穎父母批陳同佳龜縮！　要求親回赴台日期：你良心過得去嗎？

篩選媒體？港警修改「記者定義」　記協轟打壓新聞自由

陸客至澳門旅遊簽證今恢復　十一假期估人潮暴增

中共黨媒：甲骨文是披羊皮的狼　美國打壓TikTok的「溫柔陷阱」　

解放軍「洩露軍事秘密」遭處分！　東部戰區罕見「圖文詳解」

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

川普7分鐘演講「提中國11次」　華春瑩毫不客氣反擊

禁令生效後　華為董事長：仍願意繼續採購美產品

多金已婚男暈船女博士！一秒純情「狗血劇情神展開」　3年後淪笑柄

直播主花3.8萬「買處女」…現場性侵放送31分稱「在驗貨」

華為：美國打壓為經營帶來巨大壓力「求生存是我們的主線！」

潘曉穎父母批陳同佳龜縮！　要求親回赴台日期：你良心過得去嗎？

篩選媒體？港警修改「記者定義」　記協轟打壓新聞自由

陸客至澳門旅遊簽證今恢復　十一假期估人潮暴增

中共黨媒：甲骨文是披羊皮的狼　美國打壓TikTok的「溫柔陷阱」　

解放軍「洩露軍事秘密」遭處分！　東部戰區罕見「圖文詳解」

日曬房爆手錶偷拍！女大生驚覺遭看光：難怪員工誇我身材好

快訊／苗栗出磺坑2號隧道驚悚車禍　巴士機車對撞騎士爆頭亡！

住對面10幾年不認識　因為封城...IT男陽台上「靠眼神」追到鄰居

就是想穿褲裝走紅毯！精選六家品牌　實現你的型格婚紗夢

男粉絲每天傳鹹濕私訊「老公X我」　鄭人碩大器回覆⋯狂吸30萬粉絲

川普7分鐘演講「提中國11次」　華春瑩毫不客氣反擊

新莊哥「搭機捷上班」來回3hrs！怒轟根本整人…網：不是用來通勤

2人同行1人只要10元！中秋、國慶連假揪團玩義大　萬聖趴扮鬼妝

金山嬤「報復性出遊」慘遭丟包高雄！爆哭急叩兒：快來救我

咸素媛、陳華爆夫妻失和「女兒面前大吵」　韓網罵翻：小孩可憐

大陸熱門新聞

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

「新聞受害者」長太帥爆紅！名企認領：自家員工

87司機狂逼車還潑奶茶！惡行遭肉搜

少女遭多人性侵！屁孩竟露勝利笑容

要聯合國主持公道　習：不能誰拳頭大就聽誰

高清鏡頭下神顏值！她獲封最美女記者

24歲男喝茫！同事被「瞬間割喉」亡

妹妹塞錢給哥哥　淚喊：見一面少一面

解放軍洩露軍事秘密遭處分！東部戰區罕見圖文詳解

A片網見少女被多人性侵！老司機報案揪未成年狼

性侵開直播！他花3.8萬買處女當場驗貨

外送員趕單！　踩空「滾到1F」口鼻出血身亡

直播主花3.8萬「買處女」…現場性侵稱「在驗貨」

47歲男幼稚園亂砍致2死！下秒剖腹自殺

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

熊熊毀婚特斯拉男原因曝光！

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

熊熊特斯拉未婚夫「開法拉利載妹偷吃」！

信義區網帥爆8劈　正宮還是20萬粉網紅

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

小鬼4000萬遺產「生母也能繼承一半」！律師揭2難關

特斯拉男爛事太多…熊熊爆動胎氣「胎兒流掉」！

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

眾女友身材好到包不住　IG床照狂曬深溝妹

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面