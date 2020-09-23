潘曉穎父母批陳同佳龜縮！　要求親回赴台日期：你良心過得去嗎？

▲潘曉穎被男友陳同佳殺害。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者劉亭／綜合報導

在台灣殺害女友潘曉穎的港男陳同佳，因此觸發反送中運動等一系列後果，去年10月出獄後曾表示願來台投案，但至今無下文。潘曉穎父母23日發出公開信質疑陳同佳龜縮，至今已快1年都還未赴台，要求他親自出面回應。

潘曉穎父母透過《立場新聞》發佈公開信喊話，陳同佳親手破壞了原本幸福完美的家庭，一家從此變得支離破碎、家人陰陽相隔，沒有了將來、希望，「請問你良心過得去嗎」？

「為什麼你還要龜縮？」、「為什麼必須要等到通關才赴台投案？」、「為什麼你不可以踏上台營航班赴台投案？」潘曉穎父母最後也連丟三個問題，希望陳同佳可以盡快站出來，到台灣面對審判，承擔錯誤，「不要讓我們無了期地等下去」。

▲陳同佳2019年10月23日刑滿出獄，之後因為台灣大選、新冠肺炎疫情，一直延後來台。（圖／路透）

對此，一直協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴牧師表示，暫時不回應。

香港特首林鄭月娥22日表示，陳同佳在法理上已屬於自由人，他已接受香港違法的懲治，在香港司法管轄內「未可採取任何行動」，但特區政府很願意提供協助。

陸委會副主委兼發言人邱垂正22日指出，我方刑事警察局早已和香港警務處建立單一聯繫窗口，倘若陳嫌確定要來台灣面對司法，可隨時直接與我方聯絡，鑑於此，「本案的關鍵仍在於陳嫌真實投案意願與港府的責任感。」

►戴口罩更要保養