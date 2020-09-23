巴基斯坦男花1300元就買下月球土地　超強禮物送妻子炫耀　

▲Lunar Land售賣月球土地後會提供地契與地圖。（圖／翻攝自Lunar Land官網／lunarland.com）

記者葉睿涵／綜合報導

來自巴基斯坦拉瓦爾品第（Rawalpindi）的男子阿末（Sohaib Ahmed），受到已故演員萊杰特（Sushant Singh Rajput）啟發，在月球上的「蒸汽海」地區購買了一塊土地送給妻子。

據巴基斯坦《每日時報》報導，阿末以45美元（約新台幣1300元）的價格向國際月球土地註冊局（Lunar Land）購買了一塊約1200坪的月球土地送給妻子當禮物。美國郵政總局還將「月球地契證明」寄到了這對夫婦的家中。

阿末的妻子馬迪哈（Madiha）表示，她在向朋友們炫耀這個獨特的禮物時，大家還以為她在開玩笑，「但後來我給他們看了我的地契後，他們就相信了」，她的一個朋友也希望未婚夫把月球上的土地作為結婚禮物送給她。

阿末指出，國際月球學會（Luna Society International）與NASA合作，將讓購買月球土地的人優先獲得上太空的權利。這對夫婦非常希望自己能被選中參加這次的旅行。

其實世界上有很多人都擁有月球土地，其中還包括著名演員湯姆.克魯斯、妮可.基嫚、美國前總統雷根等名人。