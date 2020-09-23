　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

國泰金新創「環球貿易共享區塊鏈」　邀多家銀行同組聯盟

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

▲▼國泰世華銀行,國泰金控,國泰。（圖／資料照）

▲國泰金控及國泰世華銀行率先與金融同業攜手推出「環球貿易共享區塊鏈」。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

疫情帶動全球企業貿易融資需求，國泰金控及國泰世華銀行將率先與金融同業攜手推出「環球貿易共享區塊鏈」，運用國泰金控數位數據暨科技發展中心的區塊鏈技術，結合各大金融機構的貿易專業，籌組跨行聯盟，首波規劃應用鎖定進出口貿易服務，使聯盟成員銀行未來可在區塊鏈上快速查核企業貿易交易相關資訊，提升企業融資效率，並有效防範企業跨行重複融資。

國泰世華銀行指出，進出口貿易融資在銀行國際貿易業務中扮演重要的角色，過去在進行核貸時，企業需提供厚重紙本，銀行也需進行繁複的審核作業，因此善用區塊鏈資訊不可竄改與匿名特性，未來當銀行收到企業融資需求時，能在保護交易隱私的前提下，於鏈上快速比對交易與貨運文件，大幅減少銀行作業人員審核文件的往返耗時，不僅能降低交易風險，同時也可提升作業效率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國泰世華銀行表示，目前已簽署合作意向書（MOU）的金融機構，包括上海商銀、新光銀行、陽信商銀、永豐銀行等，也有多家銀行表達積極參與的意願。此外，為簡化貨運單據資訊取得，國泰世華也與環球航運物流管理平台CargoSmart及長榮海運、陽明海運等國際航運商規劃介接相關的航運數據，以順暢交易流程。

國泰世華銀行也說，這次即將共同組織的銀行聯盟，是台灣首創以區塊鏈推動企業金融資料交換的金融同業平台，計畫借助區塊鏈的優勢，銀行能在兼顧安全與效能的情況下，進行跨行資料傳遞與驗證，與策略聯盟銀行創造共贏，放眼全球貿易市場。

國泰金控數數發中心數位架構發展部協理張維仁表示，「相較於單打獨鬥，區塊鏈更適合跨公司、跨產業一起把餅做大」。環球貿易共享區塊鏈由數數發中心區塊鏈團隊自主開發，採用資料隱蔽性高的「超級帳本（Hyperledger Fabric）」許可制區塊鏈架構，允許通道上的節點讀取歷史資料，賦予金融業極高的業務開發彈性。

張維仁也期待，持續透過創新科技與技術，提升金融機構的風險控管能力，並且為業務帶來實質的效益。這也是繼「電動車車聯網區塊鏈」後，國泰金控區塊鏈團隊再次領先業界推出突破性區塊鏈應用，並與子公司攜手展現高超技術且有助於業務拓展、對產業更有效益。

此外，這階段擬組成聯盟的成員，皆為著重數位發展且致力於交易作業流程改善的金融同業，將以此為發展基礎，擴大區塊鏈規模及成員，持續與更多銀行同業及國際航商區塊鏈等對象探討合作，豐富平台資料，發揮合作綜效，打造共好的供應鏈金融生態圈。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
KID偷拍吳宗憲「含淚看天空」脆弱模樣！鏡頭前撐大局強顏歡笑
賓士C300炸隧道前影片曝光！爬牆猛撞「8氣囊全爆」
小鬼4000萬遺產「生母也能繼承一半」！律師揭2大難關
點這裡，留個言吧! FB Weibo
掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

北富銀推新貿融服務最快1小時動撥　打造區塊鏈貿融生態圈

最有錢／告別辛酸我要拚上流　靠當沖？還是靠存股？

參加農保要注意！　若同時加入這三種保險恐遭到退保

宏碁「AI輔助診斷軟體」獲醫材許可證　施振榮：讓醫師睡覺也能貢獻

搶賺股票申購財！　超好懂的抽籤攻略大公開

國泰金新創「環球貿易共享區塊鏈」　邀多家銀行同組聯盟

聚光世代亮己更亮人！　華人領袖100啟動第二屆「2030計畫」

康全電訊今上櫃開紅！ 中籤者爽賺2.3萬元

台新投信推高收益債基金　國內首檔聚焦「提前買回」

康全電訊正式掛牌上櫃　董座任冠生：深耕海外利基產品

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

北富銀推新貿融服務最快1小時動撥　打造區塊鏈貿融生態圈

最有錢／告別辛酸我要拚上流　靠當沖？還是靠存股？

參加農保要注意！　若同時加入這三種保險恐遭到退保

宏碁「AI輔助診斷軟體」獲醫材許可證　施振榮：讓醫師睡覺也能貢獻

搶賺股票申購財！　超好懂的抽籤攻略大公開

國泰金新創「環球貿易共享區塊鏈」　邀多家銀行同組聯盟

聚光世代亮己更亮人！　華人領袖100啟動第二屆「2030計畫」

康全電訊今上櫃開紅！ 中籤者爽賺2.3萬元

台新投信推高收益債基金　國內首檔聚焦「提前買回」

康全電訊正式掛牌上櫃　董座任冠生：深耕海外利基產品

賣出2,500萬瓶的蘭蔻「小黑瓶」升級了！加大版超殺5,380元→3688元

宋兆文／外交部自欺欺人的挑釁謊言

金塊扳回1勝！莫瑞飆2顆關鍵三分　詹皇差點率湖人克服20分落後

官司纏身關不怕！密醫植牙害滿口爛牙發炎化膿　判刑定讞

新莊最貴一條街！「第一高樓」登交易王　成交6字頭衝破區域高價

中秋傳愛 台電台南區處響應愛心公益關懷弱勢

王婉諭召委票投民進黨洪申翰　蔣萬安靠手氣中籤守住衛環委員會

15公尺「幾米漂浮月亮」躺在蛋糕上！中秋最療癒地景28日起陪你許願

贏者全拿「選舉人團制」惹議！美年輕人望廢除　民調各半陷分歧　

更新後更順！果粉洗版「i 6S神機」5年了還不壞：換電池再戰10年

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

財經熱門新聞

投保注意！　勞保局公布4職業工會欠繳勞保費、將暫拒給付

買3筆6年儲蓄險！他曝：年繳170萬

訂麥當勞來超商領　統一超打造外送平台「來客估成長一成！」

一口氣掌6公司　她成新光吳家最有權女人

吳東亮鬆手15年舊愛　新買家幫台新金、財部解套

杏輝「14款藥品效用衰退」下架　公司聲明：主動檢測回收

23號凌晨登場！特斯拉電池日「3大亮點」搶先曝

盧超群「升級3層面」分析：不創新就會毀滅

SEMI：貿易戰不再擴大　半導體銷售會成長

他曬「殺水桶」過程療癒炸　超高金額曝光

穩賺0056！ETF專家曝「1招神操作」勝率100%

交客家女友！他怨年薪破百萬省爆

館長投4000萬↑開保全公司　PTT正反戰翻

月薪51K太少！薪資單一PO網：是好公司

更多熱門

相關新聞

香港動盪！國銀在港分行存款落跑

香港動盪！國銀在港分行存款落跑

金管會今（22）日公布本國銀行在香港地區的分行存、放款餘額變化情況，今年6月底存款餘額僅剩1兆1,169億元，較去年同期大減1,200億元，主要是隨著香港政經情勢動盪，港幣匯率波動、港幣存款利率調降、疫情衝擊海外投資、海外資金調度等因素所致。

台股重挫逾百點　金管會分析3原因造成

台股重挫逾百點　金管會分析3原因造成

疫情加上利比亞可能恢復原油生產　油價週一急跌近5％

疫情加上利比亞可能恢復原油生產　油價週一急跌近5％

香港迪士尼25日起「第二度重開」

香港迪士尼25日起「第二度重開」

前有狼、後有虎！國泰金估台灣明年GDP為2.9%

前有狼、後有虎！國泰金估台灣明年GDP為2.9%

關鍵字：

國泰金疫情國泰世華銀行區塊鏈環球貿易共享區塊鏈

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

熊熊毀婚特斯拉男原因曝光！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

信義區網帥爆8劈　正宮還是20萬粉網紅

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

熊熊特斯拉未婚夫「開法拉利載妹偷吃」！

特斯拉男爛事太多…熊熊爆動胎氣「胎兒流掉」！

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

正妹網紅「小鬼追思會」拍網美照打卡　

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

女兒很吵想送養　網看完照片笑翻

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面