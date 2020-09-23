國泰金新創「環球貿易共享區塊鏈」　邀多家銀行同組聯盟

▲國泰金控及國泰世華銀行率先與金融同業攜手推出「環球貿易共享區塊鏈」。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

疫情帶動全球企業貿易融資需求，國泰金控及國泰世華銀行將率先與金融同業攜手推出「環球貿易共享區塊鏈」，運用國泰金控數位數據暨科技發展中心的區塊鏈技術，結合各大金融機構的貿易專業，籌組跨行聯盟，首波規劃應用鎖定進出口貿易服務，使聯盟成員銀行未來可在區塊鏈上快速查核企業貿易交易相關資訊，提升企業融資效率，並有效防範企業跨行重複融資。

國泰世華銀行指出，進出口貿易融資在銀行國際貿易業務中扮演重要的角色，過去在進行核貸時，企業需提供厚重紙本，銀行也需進行繁複的審核作業，因此善用區塊鏈資訊不可竄改與匿名特性，未來當銀行收到企業融資需求時，能在保護交易隱私的前提下，於鏈上快速比對交易與貨運文件，大幅減少銀行作業人員審核文件的往返耗時，不僅能降低交易風險，同時也可提升作業效率。

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國泰世華銀行表示，目前已簽署合作意向書（MOU）的金融機構，包括上海商銀、新光銀行、陽信商銀、永豐銀行等，也有多家銀行表達積極參與的意願。此外，為簡化貨運單據資訊取得，國泰世華也與環球航運物流管理平台CargoSmart及長榮海運、陽明海運等國際航運商規劃介接相關的航運數據，以順暢交易流程。

國泰世華銀行也說，這次即將共同組織的銀行聯盟，是台灣首創以區塊鏈推動企業金融資料交換的金融同業平台，計畫借助區塊鏈的優勢，銀行能在兼顧安全與效能的情況下，進行跨行資料傳遞與驗證，與策略聯盟銀行創造共贏，放眼全球貿易市場。

國泰金控數數發中心數位架構發展部協理張維仁表示，「相較於單打獨鬥，區塊鏈更適合跨公司、跨產業一起把餅做大」。環球貿易共享區塊鏈由數數發中心區塊鏈團隊自主開發，採用資料隱蔽性高的「超級帳本（Hyperledger Fabric）」許可制區塊鏈架構，允許通道上的節點讀取歷史資料，賦予金融業極高的業務開發彈性。

張維仁也期待，持續透過創新科技與技術，提升金融機構的風險控管能力，並且為業務帶來實質的效益。這也是繼「電動車車聯網區塊鏈」後，國泰金控區塊鏈團隊再次領先業界推出突破性區塊鏈應用，並與子公司攜手展現高超技術且有助於業務拓展、對產業更有效益。

此外，這階段擬組成聯盟的成員，皆為著重數位發展且致力於交易作業流程改善的金融同業，將以此為發展基礎，擴大區塊鏈規模及成員，持續與更多銀行同業及國際航商區塊鏈等對象探討合作，豐富平台資料，發揮合作綜效，打造共好的供應鏈金融生態圈。