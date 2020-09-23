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宏碁「AI輔助診斷軟體」獲醫材許可證　施振榮：讓醫師睡覺也能貢獻

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▲宏碁「AI輔助診斷軟體」獲許可證。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁「AI輔助診斷軟體」獲德首張眼科智慧醫材許可證。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）今（23）日宣布，攜手台大醫院跨界合作打造的「眼科AI輔助診斷軟體」，通過衛福部食品藥物管理署（TFDA）核准，取得台灣首張的眼科智慧醫材許可證，宏碁創辦人施振榮表示，「AI輔助診斷軟體」的使命就是要讓醫生在睡覺的時候也能為人類做出貢獻。

根據「2019台灣糖尿病年鑑」統計，台灣糖尿病盛行率已經超過9.32%，糖友病患超過220萬人，而糖尿病會併發血管病變，其中又以糖尿病視網膜病變最常見，也是成年人失明的三大原因之一，為提升糖友的篩檢率，宏碁攜手台大醫院跨界合作打造「眼科AI輔助診斷軟體」。

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宏碁創辦人施振榮表示，台灣力推「數位防疫、智慧醫療」，結合資通訊產業在全球各地大放異彩，而在當前的大環境之下，台灣健康醫療產業的未來發展應利用台灣資通與醫療人才優勢、借重AI科技結合智慧醫療，有效提升健康醫療的品質與效益。

施振榮指出，智慧醫療作為台灣轉型升級的下一個方向，諾華扮演重要的角色，輔導宏碁「AI輔助診斷軟體」經過3年多，取得智慧醫材許可證，並提到以台灣健保的制度，老百姓被照顧得很好，因此這套軟體的使命就是要讓醫生在睡覺的時候也能為人類做出貢獻。

根據統計，糖尿病人失明率為一般人的25倍，而且在患病10年後，視網膜病變發病率上升至60%，20年內病變發病率更攀升至90%，因此罹患糖尿病的時間越久發生視網膜病變的風險越高，然而視網膜病變初期可能毫無症狀，病患檢測所需花費的時間成本高，導致台灣一直處於低篩檢率。

▲宏碁前瞻技術總處長許銀雄。（圖／記者姚惠茹攝）

▲宏碁前瞻技術總處長許銀雄。（圖／記者姚惠茹攝）

宏碁前瞻技術總處長許銀雄表示，「AI輔助診斷軟體」應用宏碁先進的AI技術、台大醫院的醫療專業及臨床試驗的重要貢獻，以及台灣諾華在臨床試驗設計上的顧問諮詢，可檢測糖尿病病患視網膜病變情況，透過AI深度學習技術，結合硬體整合成邊緣裝置，無須網路即可進行篩檢判讀。

許銀雄指出，網膜病變情況，透過AI深度學習技術，結合硬體整合成邊緣裝置，無須網路即可進行篩檢判讀，透過蒐集國外EyePACS平台臨床及國內台大醫院臨床共數萬名糖尿病視網膜病變患者眼底照片資料，使用深度學習技術訓練AI模型，並將其產品化。

許銀雄說明，這次與台灣諾華共同設計臨床試驗，經由TFDA長達一年細心的專案輔導，提供專業法規意見、深入溝通並嚴格審查，成為從台灣首張在地出發的眼科智慧醫材許可證，同時也顯示出TFDA對於台灣醫療環境及智慧醫材的重視，最後委由台大醫院執行臨床試驗。

許銀雄補充，臨床試驗結果已接近視網膜專科醫師判讀準確度，是否轉診眼科的敏感度已達95%，並經TFDA認證為第二級醫療器材軟體，更是首次打破傳統模式，從台灣出發取證的眼科智慧醫材，可有效輔助醫師找出潛在的糖尿病視網膜病變患者，達到及早發現及早治療的效果。

許銀雄強調，這次台灣科技大廠與醫療產業的跨界合作，實現AI醫療落地的願景，協助專業醫護人員及早辨別、診斷與控制疾病，同時解決醫療長期承擔的問題，包含醫療人才短缺、資源應用率，並有效降低後續治療負擔與花費。

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