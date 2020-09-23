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懷孕4個月！19歲女慘被射殺一屍兩命　18歲未婚夫：只是在玩

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懷孕4個月！19歲女慘被射殺一屍兩命　未婚夫：只是在玩槍。（圖／翻攝自募款網站gofundme）

▲女子期待成為母親，卻命喪槍下。（圖／翻攝自募款網站gofundme

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名19歲女子懷有身孕，期待能成為媽媽的她卻被18歲未婚夫開槍射殺，導致一屍兩命。然而男子落網時卻辯稱，自己當時只是在玩槍，並不知道手槍裡面有子彈，目前依謀殺罪被起訴。

懷孕約4個月的19歲女子摩爾(Klowie Moore)被人發現陳屍在格雷厄姆(Graham)一汽車旅館房間中，送醫搶救仍於11日不幸身亡，她的18歲未婚夫吉倫蒂恩(Gage Gillentine)因謀殺罪嫌被逮捕。警方調查發現，這對情侶於上月16日開始住在汽車旅館中，事發當時房間內除了被告與死者沒有其他人在。

根據起訴書資料顯示，吉倫蒂恩當時持槍對著未婚妻，並且開了一槍，但他不知道裡面有子彈，不過他的說詞反覆，也曾表示事件發生時他人在廁所，並沒有在房間內，於17日正式被起訴謀殺罪，目前被拘留在監獄中，保釋金定為美元50萬元（約台幣1,454萬元）。

從摩爾的臉書上可看到許多與未婚夫的照片，感情看起來十分甜蜜，親友也表示，她十分期待生下這個寶寶，是一個充滿愛心的人。親友後來在gofundme網站上舉辦募款，最後總共募集了美元5,000元（約台幣14萬元）以支付她的喪禮費用。

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