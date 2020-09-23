聚光世代亮己更亮人！　華人領袖100啟動第二屆「2030計畫」

▲華人領袖100第一屆結業式暨成果發表會圓滿落幕，創辦人石恬華宣布啟動全新的「2030年計畫」。（圖／華人領袖100提供）

財經中心／綜合報導

華人圈規模最大、最多元，專為30世代打造的貴人學平台「華人領袖100」成立滿週年，華人領袖100榮譽顧問陳文茜給在場77名第一屆導生們結業致詞，「我的外婆告訴我，一個人累積太多福份，一定要分給別人，否則就會像抱火種一樣，有一天可能會燒起來，希望大家都能在人生的道路上能夠學會利他，同時兼顧視野與堆疊，祝福你們都像天使一樣，閃閃發光」。

「華人領袖100」日前舉辦第一屆結業式暨成果發表會，現場聚集超過20個產業、上百名導師與導生齊聚一堂，為過去這豐盛的一年畫下美好的句點，創辦人石恬華宣布，第二屆華人領袖100自即日起正式對外招生，並啟動全新的「2030年計畫」，希望透過群體協作，描繪未來世界藍圖，培育未來領袖及創造平台對社會的回饋力。

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石恬華指出，第二屆的「2030年計畫」將專注四大主題，由四組領域專家擔任指導顧問，一為破壞式創新（前Google台灣總經理、iKala & Appier執行董事簡立峰擔任指導顧問）、二為環境永續與生存挑戰（由氣候變遷倡議家、天氣風險管理總經理彭啟明，以及長照醫學權威、台大醫院竹東分院院長詹鼎正共同擔任指導顧問）、三為美學與文化（新東方美學大師、CN Flower創辦人凌宗湧，以及文化內容空間跨界整合家、Plan B創辦人游適任共同擔任指導顧問）、四為人的議題（消失的國界主持人、三立新聞部總編輯李天怡，以及平權倡議家與領導者、伴侶盟理事長邱亮士共同擔任指導顧問）。

此外，華人領袖100貴人學平台是有史以來導師人數最多的平台，也是華人圈有史以來最大的人才公益平台，希望透過有影響力領導人物的串聯，對人才的養成與傳承，做出跨界跨領域跨世代的實質貢獻，同時透過集合眾人的付出，向社會傳遞正面的能量，創造更多機會與希望。