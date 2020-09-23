存1000萬想辭職！網推算只能撐20年...內行曝「這招」：年領60萬

▲原PO朋友的存款數目來到8位數。（圖／取自PAKUTASO）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友拋出一篇討論，他提到自己的朋友在竹科租屋，靠了長年的累積，存款終於突破1000萬元。以35歲的年紀來說，1000萬元不算小數目，但是否足以支撐往後生活仍是未知數，因此原PO就詢問，這樣的存款在沒工作的情況下，「能存活多久？」貼文一出，立刻引發網友熱議。

原PO在PTT的Gossiping板上，以「一千萬台幣在手沒工作能活多久」為題丟出疑問，他有一個35歲的朋友已經在竹科附近租屋長達10年，在9月初時，友人的存款總算來到8位數，晉升成為擁有1000萬元財富的人。

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友人看見自己長年的儲蓄有了一些成績，立刻告訴原PO「他要Fire老闆」，離開原先上班的公司；不過他同時也有些擔心，戶頭只有1000萬元，如果不工作可以存活多久？

▲原PO替友人提問，在沒有工作的情況下，存款1000萬元可以活多久？（圖／翻攝自PTT）

由於原PO也的資產僅有6位數，因此他便幫友人詢問廣大網友。貼文一出，網友紛紛回應，「20年應該沒問題」、「看怎麼投資以及平時用錢習慣」、「一個人租房，一年開銷至少30萬（元）」、「當月薪4萬（元），做20年」、「連房都買不起」、「很省的話應該可以超過20年」、「我至少可以過10年」、「如果正常花、沒有不良嗜好，15至20年肯定不是問題」。

此外，也有不少人點出理財、投資的重要性，「放金融股每年股利60萬（元）可以活吧」、「買中華電信放著每年五十萬（元）股利」、「ALL IN台積電」、「買2330（台積電）等翻倍啦」、「歐印（ALL IN）合一用一輩子」、「我可以20年，會投資理財買股票的話可以更久」、「拿去存股一個月有5、6萬（元）吧」。