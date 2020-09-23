手太滑！他誤吞19cm粉色牙刷…還完全無感　醫生傻眼「開胃」取出

▲男子不小心將牙刷吞進胃裡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／編譯

印度一名男子在刷牙的時候，一邊張嘴對著鏡子想刷到舌頭根部，結果突然手滑，整支19公分長牙刷居然就不偏不倚地掉進喉嚨裡。奇怪的是，他並沒有感到任何不適，出於安全起見還是去了醫院，醫生在食道內找不到牙刷，最後只能開刀從胃裡面將滿是食物殘渣的粉色牙刷取出。

根據《每日星報》報導，印度一名男子15日在家中刷牙時，一邊對著鏡子張嘴抬起頭，想要讓牙刷刷到舌頭根部，結果沒想到一個手滑，整支19公分長的牙刷竟然直接掉進他的喉嚨裡。奇怪的是，男子沒有感到任何不適，但為了安全起見，他還是跑到附近的診所就醫。

診所醫生聽到病情後嚇了一跳，就隨即將他轉到帕西格（Pasighat）的巴金佩丁醫院（Bakin Pertin General Hospital）。該院資深外科醫生塔英（Bomni Tayeng）替男子進行時檢查時發現，再喉嚨與胃的連接處皆沒看到牙刷，「這意味著牙刷已經掉進胃裡了。」

塔英醫生立刻安排手術，花了35分鐘的時間將牙刷從胃裡面拿出來，從照片可以看到，整支粉紅色的牙刷沾滿血跡與食物殘渣。目前這名男子已經平安無事的出院返家，醫生也說，這是他執業生涯以來看過最稀奇的事，男子無大礙真的是奇蹟。

Doctors remove bloodied 19cm toothbrush from man's stomach 'minutes before death' after he swallowed ithttps://t.co/12Qj8BUt12 pic.twitter.com/jiNK1Hyg8l — Daily Star (@dailystar) September 22, 2020

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