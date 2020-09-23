　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

手太滑！他誤吞19cm粉色牙刷…還完全無感　醫生傻眼「開胃」取出

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼牙刷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子不小心將牙刷吞進胃裡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／編譯

印度一名男子在刷牙的時候，一邊張嘴對著鏡子想刷到舌頭根部，結果突然手滑，整支19公分長牙刷居然就不偏不倚地掉進喉嚨裡。奇怪的是，他並沒有感到任何不適，出於安全起見還是去了醫院，醫生在食道內找不到牙刷，最後只能開刀從胃裡面將滿是食物殘渣的粉色牙刷取出。

根據《每日星報》報導，印度一名男子15日在家中刷牙時，一邊對著鏡子張嘴抬起頭，想要讓牙刷刷到舌頭根部，結果沒想到一個手滑，整支19公分長的牙刷竟然直接掉進他的喉嚨裡。奇怪的是，男子沒有感到任何不適，但為了安全起見，他還是跑到附近的診所就醫。

診所醫生聽到病情後嚇了一跳，就隨即將他轉到帕西格（Pasighat）的巴金佩丁醫院（Bakin Pertin General Hospital）。該院資深外科醫生塔英（Bomni Tayeng）替男子進行時檢查時發現，再喉嚨與胃的連接處皆沒看到牙刷，「這意味著牙刷已經掉進胃裡了。」

塔英醫生立刻安排手術，花了35分鐘的時間將牙刷從胃裡面拿出來，從照片可以看到，整支粉紅色的牙刷沾滿血跡與食物殘渣。目前這名男子已經平安無事的出院返家，醫生也說，這是他執業生涯以來看過最稀奇的事，男子無大礙真的是奇蹟。

►他拿鐮刀「剖開孕妻肚」7月大親生兒慘成死嬰！　竟只為確認性別
►少女肚痛「挖出6kg毛髮團」　竟糾結成腸胃形狀…滴神秘黃液嚇壞醫！
►女街友肚子痛倒路邊…竟是將臨盆！護理師「紙板上」協助分娩　45萬網友讚爆

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
小鬼演唱會空一片！女學生4年前「吃土買票」曝現場狀況
信義潑屎妹轉戰直播主！大跳電臀舞　彎腰「邪惡視角」曝
小鬼過世前交代「留一隻手骨」放客廳　吳宗憲：他好像知道要走
吳宗憲鬆口「打算退出《玩很大》」　遭疑節目拖累小鬼…他嚴厲回
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

酒吧10時關門！強生坦言：英國防疫新制將實施6個月↑　業者崩潰

美國1天死800人！年底可能飆破40萬　川普：我防疫做得很出色

臉書正面對戰中國水軍！　155個假帳號狂發假消息遭移除

逼川普退選！投毒女寫恐嚇信怒罵「醜陋暴君小丑」　拒絕認罪

擔心男友不再愛她！　24歲女「假裝上吊」博取注意卻真的身亡

贏者全拿「選舉人團制」惹議！美年輕人望廢除　民調各半陷分歧　

懷孕4個月！19歲女慘被射殺一屍兩命　18歲未婚夫：只是在玩

4年來首次！川普聯合國7分鐘演說「隻字不提北韓」...談判陷僵局

手太滑！他誤吞19cm粉色牙刷…還完全無感　醫生傻眼「開胃」取出

《時代》2020年百大人物「蔡英文獲選」：中國陰影籠罩下的信號燈

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

酒吧10時關門！強生坦言：英國防疫新制將實施6個月↑　業者崩潰

美國1天死800人！年底可能飆破40萬　川普：我防疫做得很出色

臉書正面對戰中國水軍！　155個假帳號狂發假消息遭移除

逼川普退選！投毒女寫恐嚇信怒罵「醜陋暴君小丑」　拒絕認罪

擔心男友不再愛她！　24歲女「假裝上吊」博取注意卻真的身亡

贏者全拿「選舉人團制」惹議！美年輕人望廢除　民調各半陷分歧　

懷孕4個月！19歲女慘被射殺一屍兩命　18歲未婚夫：只是在玩

4年來首次！川普聯合國7分鐘演說「隻字不提北韓」...談判陷僵局

手太滑！他誤吞19cm粉色牙刷…還完全無感　醫生傻眼「開胃」取出

《時代》2020年百大人物「蔡英文獲選」：中國陰影籠罩下的信號燈

金門大頭兵斜槓人生　日拿槍夜拿筆！現役軍人營區挑燈「夜戰」

阿Ken、納豆新節目「女搭檔」曝光！　《悶鍋》組合再現

5秒奪命瞬間曝！騎士加完油遭高速撞飛…趴引擎蓋「拖行10ｍ」亡　

酒吧10時關門！強生坦言：英國防疫新制將實施6個月↑　業者崩潰

中和「烘爐地至圓通禪寺」步道修繕完工！新設觀景平台眺望大台北

慣竊闖空門摸走3百萬+鑽戒　女友「手上那顆」成破案鐵證

國小兒「視線上下跳動」　徐小可嚇壞虛驚一場

禁令生效後　華為董事長：仍願意繼續採購美產品

73萬有找的特斯拉新車「3年內推出」！就靠自主研發新款電池芯

check in突退房！飯店半夜告知「需給3成賠償」　奧客臉腫：長知識

國際熱門新聞

泰王5個月豪花「3000萬帳單」曝光

習近平聯合國談話：中國永遠不稱霸

川普撂重話：中國必須為疫情負責

警朝自閉症兒連開11槍　畫面曝光

非洲330頭大象暴斃　詭異謎團揭曉

川普26日宣布新大法官人選　幾確定可在參院過關

15歲女剛開學就懷孕！竟因被閨蜜找去多人運動

中籍死囚花5個月挖直徑60公分地洞　通下水道逃獄

黎巴嫩南方竄灰煙　爆炸點竟是軍火庫

張競：包正豪言論戳穿美台關係的假象

美國新冠染疫死亡　突破20萬人

《彭博》盛讚蔡英文：2020難有贏過她的領導人

女兒溫馨聊天洩密　他驚覺愛妻「白天給鄰居駕駕」

英相強生再祭防疫限制 恐實施6個月

更多熱門

相關新聞

印度公寓深夜倒塌　罹難者增至20人

印度公寓深夜倒塌　罹難者增至20人

印度中部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）21日發生一起死傷意外，一棟3層樓建築在凌晨突然倒塌，由於居民多在睡夢中，根本來不及逃生，造成嚴重的死傷結果。根據當地警方通報，死亡人數在22日上升至20人，另有25人受到輕重傷，目前救援任務仍在進行中，但受到降雨影響，救援速度一度受到阻礙。

印邊界狂蓋！中國近3年空軍設施翻倍

印邊界狂蓋！中國近3年空軍設施翻倍

他拿鐮刀「剖開孕妻肚」確認胎兒性別

他拿鐮刀「剖開孕妻肚」確認胎兒性別

陸專家：對中印第6輪軍長級會談持謹慎的樂觀

陸專家：對中印第6輪軍長級會談持謹慎的樂觀

印度總理慶生　氣球串著火12人燒傷

印度總理慶生　氣球串著火12人燒傷

關鍵字：

牙刷印度

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

賓士貼壁飛行200米　一排護欄全撞爛

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

熊熊毀婚特斯拉男原因曝光！

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

信義區網帥爆8劈　正宮還是20萬粉網紅

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

熊熊特斯拉未婚夫「開法拉利載妹偷吃」！

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

小鬼4000萬遺產「生母也能繼承一半」！律師揭2難關

特斯拉男爛事太多…熊熊爆動胎氣「胎兒流掉」！

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

正妹網紅「小鬼追思會」拍網美照打卡　

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

男抓女騎士下車嗆「會找到妳」　脫衣怒吼警...下秒被狠摔壓制！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

共機擾台...美發警示「別攻台灣」 陸外交部：支持台獨注定失敗！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面