臉書正面對戰中國水軍！　155個假帳號狂發假消息遭移除

▲臉書近期刪除了155個干預亞洲政治與美國總統大選，並涉嫌詐欺的假帳號。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

臉書最近移除了超過155個假帳號，這些帳號大多源於中國，企圖干預亞洲政治與美國總統大選，並以個人名義在東南亞和美國宣傳中國政令宣導和散播假消息。臉書表示，這些帳號已違反該公司「反詐欺」以及「反對外國或政府幹預」政策，但目前沒有證據證明這些活動與中國政府或共產黨有關。

據彭博社報導，臉書一共刪除了155個假帳號、11個粉絲專頁、9個群組和6個Instagram帳號。臉書指出，這些帳號偽裝成當地運營商的模樣，在社團內貼文、宣傳假消息、管理粉專、在其他人的貼文上按讚和留言，但實際上卻在宣傳中國政令宣導和散播假消息。

這些假帳號還發佈了與美國11月總統大選有關的內容，不過它們並沒有特別偏袒的一方，只要是與川普或拜登有關的新聞都會被轉發。臉書統計，這些帳號吸引了13.3萬人追蹤，約有6.1萬人加入一個或多個社群，但只有不到3000名追蹤的用戶來自美國。

▲臉書沒有證據證明假帳號與中國政府有關，但這些帳號被刪除是因為它們違反了臉書的政策。（圖／路透）

路透社報導，擁有最多追踪者的帳號和粉專都是針對菲律賓受眾而設立的，它們分享的內容包括散佈支持中國控制南海與周邊國家的消息，以及分享菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）有關的新聞。這些帳號還是用VPN，讓它們看起來像是在中國境外經營的一樣。

臉書表示，它們無法將假帳號的行動歸咎於中國政府或共產黨，但這些帳號被刪除的主要原因，是因為它們違反了臉書禁止使用假身份，以及「反對外國或政府幹預」的政策。

這是該公司近一個月以來，第二次因用戶發佈與11月美國總統大選有關的假新聞，而將帳號刪除。數週前，臉書刪除了一個與俄羅斯網路研究機構有關的帳號，該機構與克裡姆林宮有關聯，並利用社交媒體加深與美國的分歧，幫助川普在2016年的總統競選中勝選。