再度突破3位數！南韓單日飆增110例確診　首爾辦公大樓成「毒窟」

▲南韓單日新增病例回歸三位數，首爾清溪川遊客戴著口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）在連續3天維持單日新增病例2位數後，卻再次呈現成長趨勢，新增病例重新回歸至3位數！首爾市區、釜山校園、慶尚北道浦項市傳出數宗零星群聚染，加上中秋節（추석，韓文稱為秋夕）連假逐漸逼近，使得防疫當局完全無法鬆懈。

根據統計，截至23日0時為止，南韓今﹙23﹚日上午9時30分共通報110起病例，與前日相比增加49例，其中99例為境內感染、11例為海外感染；目前南韓共累計23216例確診、維持388例死亡。

從新增感染者所分佈的地區來看，首都圈共新增73例（首爾佔40例、京畿道佔28例、仁川佔5例）；釜山與慶尚北道各新增6例；忠清南道新增4例；大邱新增3例；光州、蔚山、忠清北道各新增2例；江原道新增1例。

▲南韓在各處張貼廣告，宣導配戴口罩重要性，否則就得戴上氧氣罩。（圖／達志影像／美聯社）

根據《韓聯社》、《News1》報導，首爾市江南區住商混合大樓「大宇迪奧比爾」（대우디오빌）截至22日中午12時為止暴增至39例確診；首爾市江南區驛三洞辦公大樓「신도벤처타워」累計32例；首爾市永登浦區汝矣島證券公司、首爾市冠岳區三溫暖、首爾世江南區口罩輸出商「K保健產業」則各新增3例確診者。

而釜山市蓮堤區健康用品說明會累計13例；釜山市東亞大學累計13例；慶尚北道浦項市世明基督醫院累計5例。

對於單日新增病例重回3位數，南韓防疫當局完全不敢掉以輕心。中央災難安全對策本部總括發言人金剛立（김강립）於23日召開例行記者會表示，從目前感染態勢來分析，各地可能同時存在潛在患者，因此須從初期嚴加防範、避免再掀流行潮；對於是否將「社交距離防疫」調降至第1階段，也表示恐怕仍須耗費相當一段時間。

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