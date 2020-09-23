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再提終戰宣言！文在寅聯合國演說要北韓站出來：我們是生命共同體

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▲▼文在寅在第75屆聯合國大會上發表演說。（圖／達志影像）

▲文在寅在第75屆聯合國大會上發表演說。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅於首爾時間23日凌晨透過影像發表第75屆聯合國大會演說。

他在開頭首先提出「為了所有人的自由」，聯合國應以具強大包容性的國際合作態度，在面臨後新冠肺炎（COVID-19）疫情時代上來扮演重要角色；透過國際合作成功研發疫苗與治療藥物，且保障各國與每位人民防疫的權利；並向北韓（朝鮮）、中國大陸、日本、蒙古呼籲共創東北亞防疫合作體系；同時表示簽署韓半島（朝鮮半島）「終戰宣言」，是開啟無核化與永久和平的大門，達成和解與共創繁榮。

文在寅表示，韓半島必須完全、且永久地終結戰爭發生，目前仍處於未完成和平的狀態，雖然曾經充滿希望，卻一度中斷（指目前處於膠著的美朝關係、兩韓關係），我相信韓國能透過對話來達成，而欲達成目標，須最先踏出的第一步就是簽署「終戰宣言」。

文在寅認為，南韓與北韓是「生命共同體」，透過幾個國家出面組成合作防疫體系來守護生命安全，使得在推動北韓參與國際社會的多邊合作上，成為其獲得安全保障的基礎。

根據《韓聯社》分析，文在寅之所以在任期剩下約兩年的時間，於聯合國大會上提出簽署「終戰宣言」，是因其認為11月美國總統大選後國際情勢將會更不穩，唯有目前打出這一劑強心針，才能動搖北韓，不虛耗時間；然而各界認為，目前美朝關係膠著，只有北韓須達成美國所設定的「無核化」目標，才有可能針對簽署「終戰宣言」進行談判。

▼以下為南韓總統文在寅演說影像

►聯合國75周年！韓總統文在寅強調「結盟合作」：協助研發新冠疫苗

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日韓要聞南韓文在寅聯合國大會演說新冠肺炎疫苗北韓朝鮮無核化終戰宣言

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