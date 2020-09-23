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康全電訊正式掛牌上櫃　董座任冠生：深耕海外利基產品

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▲康全電訊正式掛牌上櫃　董座任冠生：擴大海外利基產品。（圖／記者姚惠茹攝）

▲康全電訊正式掛牌上櫃。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

康全電訊（8089）今（23）日正式掛牌上櫃，董事長任冠生表示，康全電訊歷經轉型，因為有訊舟的加入，所以有現在的成果，未來將持續以利基產品為海外客戶解決問題，並以穩健踏實的腳步，創建公司價值，為公司、員工、股東共創三贏的局面。

康全電訊成立於民國79年，主要從事寬頻通訊設備的研發及銷售業務，客戶包含國際知名電信運營商、電信網路系統整合大廠、有線電視運營商及北美電信網路設備經銷商，並以「COMTREND」品牌行銷，主要三大產品線為光通訊中繼設備、寬頻用戶端設備及家庭網路設備。

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▲康全電訊正式掛牌上櫃　董座任冠生：擴大海外利基產品。（圖／記者姚惠茹攝）

▲康全電訊董事長任冠生。（圖／記者姚惠茹攝）

展望未來，任冠生表示，隨著各國持續擴大及升級寬頻基礎建設，未來通訊產業仍將持續蓬勃發展，基於大量佈建及運營的成功案例，康全會把利基型產品擴展到各個區域客戶，並以現有產品優勢為基礎，持續投入研發、積極開拓通路。

康全電訊108年營收24.5億元，毛利率30.8%，每股盈餘3.29元，主要就是因為康全的產品具備差異化，因此毛利率較同業高，而今年上半年營收13.6億元，毛利率達31.2%，每股盈餘2.26元，同樣繳出亮眼成績。

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