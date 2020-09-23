美太空軍初次海外駐紮在中東　撇軍備競賽：預防中俄宇宙爆衝突

▲美國太空軍9月1日在卡達駐紮並舉行宣誓儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國太空軍（Space Force）日前部署了海外的第一個中隊，共有20名太空軍駐紮在卡達的烏代德空軍基地（Al-Udeid），並預計不久之後將有更多士兵加入。美國官員認為，太空軍新的部署是為了確保美國的利益，而不是要引發太空軍備競賽。

根據《CBS》報導，太空軍日前在烏代德基地舉行宣誓儀式，20名空軍士兵在美國國旗和大型衛星的護衛下進入太空軍，未來將有更多的人將加入「核心太空運營者」，他們將負責運行衛星、追蹤敵人行動並防止太空衝突。

烏代德的太空軍指揮官本森上校（Todd Benson）告訴《美聯社》，我們開始看到其他國家表現出了極強的攻擊性，準備將衝突範圍擴展到太空，我們必須能夠競爭，能夠捍衛和保護所有的國家利益，「這些任務不是新的，這些人也不一定是新的。」

▲美國太空司令本森上校在第379作戰支援中隊員宣誓就職前致辭。（圖／達志影像／美聯社）

據報導，部分美國議員擔憂，太空軍預計將有1.6萬名士兵，2021年預算為154億美元，可能成為川普在11月總統大選前的一個「虛榮政績」。

國防部長艾斯培（Mark Esper）先前警告，俄羅斯和中國正在研發能夠摧毀美國衛星的武器，這些武器可能會在太空中散佈危險的碎片，導致手機訊號和天氣預報癱瘓，美國的無人機、戰鬥機、航空母艦甚至核武控制器也會失靈。

報導提到，雖然本森上校拒絕透露烏代德太空軍即將監視的「侵略性」國家，但美國聯邦航空管理局曾警告，在波斯灣上空巡航的商用飛機可能受到來自伊朗的通訊干擾。據美國當局的說法，附近船隻也回報有來自不明物體的「虛偽」通信，謊稱自己是美國或聯盟軍艦。

▲美國太空軍20名士兵舉起右手宣誓。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗駐聯合國使團發言人米育斯費（Alireza Miryousefi）說，伊朗面臨來自美國和以色列的多次網路攻擊，「根據國際法，伊朗將對任何侵犯我們主權的攻擊作出回應，不會容忍對我國事務的干涉。」

美國軍備控制協會執行主任金博爾（Daryl Kimball）認為，除了俄羅斯與中國的太空部隊，伊斯蘭革命衛隊對衛星發射的突感興趣更加劇了美國的擔憂，如果不能達成一項禁止彈道導彈等常規武器擊落太空資產的國際協議，此領域只會變得更加軍事化。

▲美國太空軍迷彩服。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，美國官員堅持，新的太空軍布署旨在確保美國的利益，而不是引發一場太空軍備競賽。本森上校說，「美國軍方希望看到一個和平的空間，其他人的行為會把我們推向此目標。」

太空軍是自1947年美國空軍獨立以來成立的第六個軍事部門與首個新設軍種，曾遭到國會的質疑，年初發表新軍徽還被網友嘲諷與《星際爭霸戰》（Star Trek）的logo太過相似。

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