「飢渴美州獅」躲在前院車底　兩眼緊盯玩耍的孩童

記者張寧倢／綜合報導

美國加州帕西菲卡市（Pacifica）當地媒體日前公布一段驚悚影片，原本應該只在山上活動的一頭美洲獅卻出現在一戶人家的前院，企圖追逐正在玩耍的孩童們，被發現後急忙跳出籬笆，但仍然緊盯著孩子們不放，最後在附近居民的驅趕之下回才到了山上。

據《紐約郵報》報導，事發地點是在距離舊金山僅15分鐘車程的帕西菲卡市區，影片中可以看見這頭美洲獅（又稱山獅，Mountain lion）本來若無其事地坐在一戶住家前院，被發現時，突然跳過籬笆，鑽到鄰居的卡車下面，然後跑掉。

拍攝影片的居民克萊斯克（Timothy Kerrisk）於當地電台《KRON 4》受訪表示，「我以為是誰養的狗跑到院子裡去了，我就說『嘿，滾出去！』然後牠轉了過來，哦！我的天！牠是一隻美洲獅！」

據報導，當時克萊斯克突然注意到，這頭獅子企圖追逐兩個在街上騎自行車的孩子，只好趕緊大聲地叫他們進屋，「牠重新往回走向我，但仍然看著孩子們，跳過了這裡的大門。」

克萊斯克補充，因為這頭獅子還在緊盯著孩子們，所以他不得不從房子裡出來，把獅子從車底攆出來，趕到山上去。

報導指出，這頭美州獅還在克萊斯克的院子裡追趕他飼養的貓，甚至殺死一隻鹿。克萊斯克透露，這頭獅子應該非常飢餓，「因為牠撲向我的貓、撲向孩子們，然後又在我鄰居屋後殺了一隻鹿。」

當地居民向媒體表示，這頭美洲獅之所以在附近徘徊，可能是因為附近有山丘和野生動物遍布的樹林。

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