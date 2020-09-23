逼川普退選！投毒女寫恐嚇信怒罵「醜陋暴君小丑」　拒絕認罪

▲住在加拿大魁北克的53歲女子費里爾（Pascale Ferrier）把蓖麻毒素包裹寄到白宮，逼川普退選。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國白宮執法人員19日成功攔截一份含有「蓖麻毒素」（ricin）的包裹，住在加拿大魁北克的53歲女子費里爾（Pascale Ferrier）涉案落網。她在包裹夾帶的信中怒罵美國總統川普是「醜陋的暴君小丑」，呼籲對方放棄連任競選，但22日下午出庭時，對於威脅指控拒絕認罪。

綜合Axios、BBC報導，費里爾在恐嚇信上留下指紋，20日在紐約州水牛城（Buffalo）與加拿大邊境被捕，車裡還有一把槍、彈藥與刀子。美國海關及邊境保衛局資深官員摩根（Mark Morgan）於22日表示，嫌犯當時向邊境官員說，她「因為向白宮與其他地方寄送含有蓖麻毒素的信件而被聯邦調查局（FBI）通緝」。

據悉，費里爾下次開庭日期預計為28日。由於被檢察官認定可能潛逃，所以此前將被美國法警羈押。FBI與美國特勤局（USSS）正在持續調查中。

▲費里爾22日現身水牛城法庭，拒絕認罪。（圖／路透）



費里爾在信中呼籲川普退出總統競選，「我替你取了一個新名字，『醜陋的暴君小丑』，希望你喜歡。你毀了美國，帶領他們走向災難。我在美國也有表親，我不想要接下來4年還是你當總統。放棄吧，刪除你的競選申請。如果這沒有奏效，我會找出另外一種更好的毒藥配方，或者等到我可以來（美國）時，可能會用上我的槍。」

法庭文件指出，嫌犯可能還向德州另外五處地址寄送蓖麻毒素，包括一間監獄和一間警長辦公室。德州警察局發言人21日回應，相關信件與包裹已經交到當地官員手中，沒有人員受傷。

加拿大媒體報導，費里爾是一名電腦程式設計師，出生於法國，2015年歸化成為加拿大公民，擁有雙重國籍。根據監獄紀錄，她2019年3月因非法持有槍械、使用假駕照而在德州被捕，被發現簽證過期後遭遣返回到加拿大。

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