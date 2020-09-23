鎮壓販毒集團！墨西哥3.9萬無名屍「塞爆停屍間」放到腐爛發臭

▲墨西哥發動軍事化行動打擊販毒集團，導致無名屍數量激增。圖為格雷羅州（Guerrero）阿卡普高（Acapulco）一名男子在現場被當場擊斃，軍警與急救人員也趕赴現場。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

墨西哥毒品問題氾濫，當局採取軍事化行動，打擊相關犯罪組織，卻也導致全國的停屍間的無名屍數量激增，甚至逼近3.9萬具，遠遠超出負荷，甚至發出腐爛惡臭，引發民眾抗議。

《衛報》報導，墨西哥政府發動的「毒品戰爭」已經奪走近30萬條人命，另有7.3萬人失蹤，但家屬只能自食其力尋找親人，未獲當局協助。

民間調查組織「第五元素實驗室」（Quinto Elemento Labs）於22日發表文章指出，由於停屍間的空間嚴重不足，在缺乏恰當驗屍、家屬也不知情的情況之下，超過2500多具無名屍被送往醫學院，另外絕大多數是直接送到公墓埋葬。

文件內寫道，有些家屬或許仍在四處尋找親人，但這些「失蹤者」卻已經成為供醫學院學生們研究的大體老師，痛批「墨西哥成為埋葬機器，27,271名身分不明的遺體從停屍間被送往公墓，占總數的70％」。

▲墨西哥士兵為了因應「毒品戰爭」嚴峻情勢，在韋拉克魯斯州聯邦檢察長辦公室附近站崗。（圖／達志影像／美聯社）

調查發現，在時任總統卡德隆（Felipe Calderón）首度動員武裝部隊，對抗販毒集團的2006年，全國停屍間內無名屍僅178具，但在接下來13年裡，謀殺率飆升，無名屍數量達到38,891，大幅成長1032％。儘管現任總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）承諾採取行動，無名屍數量仍在持續增加。

墨西哥經常發生停屍間空間嚴重不足，難以存放無名屍的問題，部分地方政府尋求臨時替代方案，例如將遺體存放在冷藏貨車中。

但是，瓜達拉哈拉（Guadalajara）2018年就爆發一起醜聞，民眾一直聞到奇怪惡臭，循線搜索，才發現郊區停放著一輛冷藏貨車，裡頭裝著273具腐爛遺體。另外，位於美墨邊境的提華納（Tijuana）、海洛因主要來源地奇潘辛戈（Chilpancingo）也都曾發生類似抗議事件。

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