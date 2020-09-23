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Kobe遺孀告洛杉磯警局「洩墜機遺體照」！被警拿去狂炫搭訕酒吧妹

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▲美國NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）與妻子凡妮莎（Vanessa Bryant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA球星布萊恩與妻子凡妮莎2019年合影。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）於1月26日墜機驟逝，震驚全球。他的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）於17日向洛杉磯高等法院提告，指控洛杉磯郡的警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）與其警局洩漏事故照片，其中包括丈夫、女兒等罹難者的遺體畫面，希望針對侵犯隱私、怠忽職守、違反民權所造成的傷害尋求損害賠償。

綜合CNN、《每日郵報》報導，起訴書中寫道，事故發生當天，維拉紐瓦曾向家屬們保證現場安全，但警察部門卻洩出墜機訊息，經媒體報導後，湧入大批人潮，「對於罹難者遺體神聖性最大的威脅，被證明就是治安部門本身」。

▲美國國家運輸安全委員會（NTSB）公布布萊恩（Kobe Bryant）墜機現場畫面。（圖／路透）

▲美國國家運輸安全委員會（NTSB）公布布萊恩墜機現場畫面。（圖／路透）

根據起訴書，8名警員「拿出他們私人的手機，拍下死去孩童、家長與教練的照片」，包括布萊恩與二女兒吉安娜（Gianna Bryant），而此舉僅是為了「個人的滿足」。此外，照片在一些與調查無關的場合被分享出去，包括一間酒吧。一名酒保無意間聽到一名警員大肆炫耀照片，試圖讓一名女性留下深刻印象，他也因此向警局投訴。

凡妮莎在《洛杉磯時報》2月的一篇文章中得知此事後，要求警局提供調查相關訊息，並詳細說明部門如何確保所有事故現場的照片都是安全的。但是，1個月以後，替警局辯護的律師回應，警局沒有法律義務回答這些問題，而且也不會這麼做。

▲美國國家運輸安全委員會（NTSB）公布布萊恩（Kobe Bryant）墜機現場畫面。（圖／路透）

▲墜機殘骸散落、蔓延山頭。（圖／路透）

維拉紐瓦3月時曾表示，該部門正在調查警員與外部人士分享墜機照片的指控，8名警員面臨行政處分，且他們手中握有的相關照片都已經被刪除。但是，警局對於凡妮莎17日提告一事不願發表評論。

起訴書中也提到，「直到目前為止，該部門仍未提供任何實質性資訊，回應布萊恩太太的私人要求」，並指控警局所謂的「調查」是在掩人耳目，警長指示8名警員刪除照片，則是為了逃避紀律處分，替不當行為摧毀證據。

凡妮莎表示，她失去丈夫與女兒已經非常痛苦，一想到陌生人看見親人遺體的照片，就感到非常噁心，也很擔心其他孩子們在網路上偶然看見那些畫面，為此「一直活在恐懼中」。

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