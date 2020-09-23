台股漲逾50點！　聯電漲逾3%、聯發科漲1.82%

▲台股今日開紅。（圖／記者湯興漢攝）

記者林妤柔／綜合報導

美股昨日開盤仍處低靡，由亞馬遜等大型科技股領漲，標普也終結連4個交易日下跌，回漲1.05%。台股今（23）日指數開在12656.3點，上漲54.81點，指數暫收12695.4點。

聯發科（2454）宣布，與愛立信（Ericsson）攜手進行5G關鍵互通性測試，成功完成全球首批5G獨立組網（SA）載波聚合互通性測試。聯發科今日開在609 元，上漲1.82%。

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由於中芯恐面臨美國制裁，高通晶片傳轉單台積電、聯電。台積電（2330）今日以436元開出，以平盤開出；聯電（2303）以25.9開出，漲3.78%。

杏輝（1734）有14款藥品遭食藥署要求下架，食藥署要求業者在10/6前完成改善，若未在期限內改善，可能暫停藥品製造許可證。杏輝今日開在38元，下跌5.61%。

大立光（3008）開在3450元，下跌0.72%；鴻海（2317）開在77元，上漲0.13%。

道瓊工業指數終場上漲140.48點，或0.52%，收在27,288.18點；那斯達克指數上漲184.84點，或1.71%，以10,963.64點作收；標普500指數上漲34.51點，或1.05%，收在3,315.57點。