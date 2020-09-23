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明星小學校長「好功夫」直擊！　嫩20歲小三讚：每次都1、2小時

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6月27日端午連假第3天，敦化國小校長柯文賢下午3點帶著小玉到摩鐵休息，於晚間7點時離開。（圖／讀者提供）

▲6月27日端午連假第3天，敦化國小校長柯文賢下午3點帶著小玉到摩鐵休息，於晚間7點時離開。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

超級明星學校敦化國小校長柯文賢（58歲）擔任該校校長已7年，曾奪得教育部教學卓越金質獎，他的座右銘是「用心耕耘，用愛灌溉」，沒想到這套理論也用在外遇對象上。比柯文賢小20歲的小三不僅大讚他床上功夫了得，「每次都1、2小時」體力驚人，甚至兩人相約爬山後，又直奔摩鐵，待了4小時後離開。

本刊調查，柯文賢與外遇對象小玉（化名，38歲）幾乎每周都會見面約會，甚至還被柯文賢元配的友人在摩鐵外當場逮個正著。

今年6月27日，端午連假第3天，柯文賢跟小玉相約到三峽爬山，但爬完山後的兩人似乎體力還未消耗殆盡，下午3點柯文賢與小玉又到當地一家「愛莉亞汽車旅館」開房休息。

4小時後，2人從摩鐵離開時，開車的柯文賢露出疲態，副駕駛座上的小玉則戴著棒球帽和墨鏡，看到車道前有人對著他們拍照錄影，顯得一臉狼狽與驚恐，而拍照錄影的正是自稱柯文賢元配的友人「小芸」（化名）

柯文賢和小玉的地下情雖然沒有刻意遮掩，但2人走路依然是有默契地故意拉開距離。（圖／本刊攝影組）

▲柯文賢和小玉的地下情雖然沒有刻意遮掩，但2人走路依然是有默契地故意拉開距離。

而小玉對這段不倫戀似乎相當高調，經常向朋友炫耀，柯文賢不但多情體貼而且「功夫了得」，還用很驕傲的口氣形容柯文賢，「他雖然已經5、60歲，但是床上功夫好，很持久，每次床戰都1、2個小時！」

小玉除了大讚柯文賢，也不忘數落柯文賢元配，「她們（柯文賢夫婦）19年都是無性生活，生完老3就這樣！」小玉自認和柯文賢在床上超合拍，話匣子打開後，小玉還自爆，2人過夜地點除了摩鐵外，「敦化國小的校長辦公室後面有個小房間，我也住過。」

柯文賢元配去年連任校長，當時柯文賢還到場獻花祝賀，沒想到兩人其實已貌合神離。（圖／翻攝畫面）

▲柯文賢元配去年連任校長，當時柯文賢還到場獻花祝賀，沒想到兩人其實已貌合神離。

對於偷吃外遇一事，本刊致電敦化國小校長柯文賢，他表示和女方是在4年前1個場合上認識，兩人關係很正常，而且妻子也知道該名女性友人；「我跟她（小玉）是普通朋友，出去都是商量事情。」他同時澄清，暑假的南部之旅，確實是開自己的車子出遊，但並非兩人同行，還有其他友人，不過柯文賢卻頻頻反問記者有拍到什麼。

遭指為小三的小玉，記者致電多次都未接聽，僅以簡訊回覆表示「請不要打擾我的生活，您想知道的任何訊息都與我無關。」

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