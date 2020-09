《彭博》盛讚蔡英文「2020全球最佳領導人」：很難找到比她更好的

▲蔡英文於官邸設宴款待美國次卿柯拉克訪團。(圖/總統府提供)

記者張靖榕/綜合外電報導

2020台灣防堵2019冠狀病毒疾病(COVID-19)效果顯著,經復復甦及台股交易量來到歷史新高等,皆是國際矚目的優異表現,而美媒《彭博》(Bloomberg)盛讚台灣總統蔡英文的領導能力,全世界都難找到能和她相媲美的領導人。

該篇報導標題為《中國的引戰威脅促進台灣和美國的經貿連結》(China’s Threats of War Push Taiwan to Boost U.S. Economic Links)。文中指出,蔡英文自今年1月贏得總統連任,接連在疫情中拿出好表現,也讓台灣經濟快速回血並讓台股再創佳績;此外,台灣中央銀行9月中上修2020年經濟成長率為1.6%,這項修正也在嚴重陷入衰退泥沼的全球經濟之中,讓台灣顯得凸出,成為離群值。

不過報導也提到蔡英文的主要挑戰 ─ 中國共產黨的生命威脅。因蔡英文在總統官邸宴請美國國務次卿柯拉克(Keith Krach),中共官媒《環球時報》利用推特帳號「Global Times」發文痛批此舉是在「玩火」,若她的挑釁行為違反中國《反分裂國家法》,將挑起戰爭,而蔡英文也將被「殲滅」(wiped out)。

▲蔡英文日前赴澎湖視導天駒部隊,表態不允許別人在領空上耀武揚威。(示意圖非本文提及場合/記者黃國霖攝)

報導認為,台灣軍事實力相較中國解放軍矮上一截,但已是世界第二大經濟體的中國,若做出跨越台灣海峽發出兩棲侵略的冒進舉動,也將輕易回火傷到自己。雖然許多觀察家認為台海戰爭美國必將介入,不過蔡政府也不斷採取行動,積極與許多非官方的盟友們加深關係,讓美國國會有更多介入的理由和動機。

總統府發言人Kolas Yotaka告訴《彭博》,若台灣對中國減少經濟上的依賴,中國便無法持續在政策上繼續抹黑台灣,「透過與其他國家建立更緊密的經貿連結,我們就能夠透過共享利益,維持區域和平。」

報導引述台灣經濟部數據,台灣的經貿夥伴分配嚴重失衡傾向北京,今年上半年對中出口比例就占42.3%,只有14.7%出口至美國,而且前8個月台灣對中投資與去年同期相比,更成長了50%至39億美元。

蔡政府持續想辦法修正趨勢,透過鼓勵台商、國際企業將公司、工廠遷回台灣或往東南亞發展。8月底解禁的美豬美牛,也是意在解除台美貿易多年來的巨大阻礙。

美國自1979年斷交台灣轉向中國,40年後美中關係每況愈下,如今又重新逐漸與台灣頻繁接觸。美國衛生部長阿札爾(Alex Azar)和國務次卿柯拉克先後訪台,即透露出對台正向政治訊息,而在柯拉克訪台以前,威斯康辛共和黨籍眾議員蒂凡尼(Tom Tiffany)也提出與台建立正式外交關係的法案,以及提議進行自由貿易協議協商。

報導指出,儘管法案通過機會微乎其微,但一個國會議員竟然提出承認台灣主權地位,仍加劇北京本已倍感壓力的恐懼。