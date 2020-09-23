最有錢／告別辛酸我要拚上流　靠當沖？還是靠存股？

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美股週一（21日）以大跌開出，道瓊指數更一度跌逾 900 點，終場跌幅雖收斂，四大指數仍全面收黑，台股週二（22）日受美股下挫影響，難逃修正壓力，月線保衛戰能不能守得住？23日《雲端最有錢》邀請到籌碼達人陳威良，不盯盤投資阿勳，八年級投資達人鄭詩翰，一起給觀眾最有利的局勢分析與最實際的投資策略。

21 日國際盤多項利空夾擊，歐洲新冠疫情急遽惡化，大型銀行洗錢醜聞引爆金融股跳水，美股遭逢空軍猛烈突擊。美國政局在最高法院大法官金斯伯格逝世，美國總統川普計劃本週五（25 日）或週六（26 日）揭曉未來大法官提名人選名單，呼籲參議院應在大選前迅速投票，使原本就已動盪不安的美國選舉格局複雜化，究竟這種種利空該如何解讀？籌碼達人陳威良給您最獨到的分析。

一個高職轉學生，從高二受到媽媽的潛移默化接觸了股市，投資路途中，跌倒了無數次，甚至把三十萬賠光又累積到三十萬又賠光無數次，到最後半年內靠著打工賺來的五萬塊累積到近100萬元，如今他已獲利千萬，七年級生鄭詩翰如何辦到的？

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現在台股萬三下震盪，你是否想趁機進場，又怕血虧一筆，不知道現在是不是好時機？你是否覺得存股、技術線型、籌碼面等方式都有道理，卻摸不著頭緒？不盯盤投資達人阿勳，教你運用獨門的「價值河流圖」，在正確的時機，操作有價值的股票，即使平日上班不盯盤，也能讓投資績效超越大盤！更多精采內容請鎖定9月23日的《雲端最有錢》！