稻江學院「賤招」趕師生　一間破房塞6人！故意讓課開不成

圖、文／鏡週刊

稻江管理學院今年5月宣布停辦，引發師生抗爭，全案遭教育部駁回，但本刊接獲爆料，指校方陽奉陰違，出招逼退3百多名師生，例如故意提高門檻讓課開不成；逼學生搬出2人1間的宿舍，改住6人1間的老舊宿舍等。

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▲稻江學院師生今年六月在校門口集結，抗議學校突然停辦的做法粗暴。（圖／鏡週刊提供，下同）

師生質疑校方背後有立委翁重鈞、前立法院副院長饒穎奇、前新竹縣長邱鏡淳等人組成的董事會撐腰，計畫把校地改為長照機構或雙語中小學等會賺錢的事業，才惡意逼退師生，達到停辦的目的。

位於嘉義縣的稻江管理學院，9月14日如期開學，本刊16日前往採訪，發現學校冷冷清清，沒有多少師生。 學生自救會成員A同學說：「今年5月中旬，學校無預警宣布停招、停辦，7月被教育部駁回，校方原本承諾教育資源照舊，我們可以原校畢業，但現在看來都是謊言，因為他們用盡各種手段，逼退剩下來的師生，好讓董事會可以去做賺錢的事業。」

稻江自救會成員所說的手段，就是故意稱老師都已經走光，還將選課門檻提高，甚至任意刪減課程，還用點名辦法惡整學生，已經嚴重損害學生的權益。

針對師生指控董事會和校方違背「原校畢業」「教育資源不打折」的承諾，故意提高門檻、讓課開不成；逼學生搬出2人1間的宿舍，改住6人1間、沒有衛浴的老舊宿舍，企圖逼退300多名師生等問題，本刊致電詢問稻江管理學院祕書室，祕書室表示，已將問題紀錄下來，會轉告代理校長洪大安回覆，但至截稿前，均未獲校方回應。

稻江科技暨管理學院 小檔案

校址：嘉義縣朴子市（臨近高鐵嘉義站）

董事長：陳盛嘉

校長：洪大安（代理）

董事：立委翁重鈞、前立法院副院長饒穎奇、前新竹縣長邱鏡淳等

創立：2001年，共12系、2個2年制專班、3個碩士班、1個碩士在職專班

爭議：今年5月13日宣布停招、停辦；教育部7月3日駁回停辦計畫



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