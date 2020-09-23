神祕地王「豪砸84億」入主彰銀！　2條件幫台新金、財部解套

圖、文／鏡週刊

糾纏15年的百年老牌行庫彰銀經營權案，已經邁向最終章。本刊調查，台新金董座吳東亮為搶在年底前完成收購保德信人壽，日前決定處分彰銀持股，在財政部協商下，口袋買家名單曝光，擬由神祕地王寶佳和公股機構接手約13％持股，交易價格參考彰銀淨值16.23元，以每股不超過18元的價位拍板，台新金預計回收至少219億元現金。至於台新金剩下約不到一成的彰銀持股，將持續處分到完全退出，台新金與財政部的經營權官司也將結束。

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▲政府同意解套後，台新金董座吳東亮終於有望處理彰銀案。（圖／鏡週刊提供，下同）

上週四（17日），財政部和台新金對彰銀經營權案，雙雙向高院提起上訴，彼此都不願讓步，儘管表面都互不退讓，但本刊調查，這樁纏鬥15年的彰銀經營權案露出和解曙光，台新金日前鬆口將處分彰銀持股，而且財政部也積極運作，協助台新金出場。

根據本刊獨家掌握的財政部買家名單，將由神祕地王寶佳拿下約5％、另外公股機構接手8％，交易金額則參考彰銀淨值16.23元，每股交易不超過18元的價格，第一階段先接手彰銀持股約13％，後續台新金將陸續處分不到一成的彰銀持股，全面退出彰銀。

親近財政部人士則對本刊表示，這是徵詢業界人士後的方案，關於售股比例、價格等細節，仍有待財政部和台新金再確認。

根據了解，本月初台新金董座吳東亮主動拜會行政院長蘇貞昌，希望能在年底前成功拿下保德信人壽，並化解糾葛15年的彰銀經營權案。蘇揆當場指示2原則，「一是彰銀是國家資產，絕不放棄彰銀經營權；二是不會讓台新金吃虧。」知情人士透露。

蘇貞昌點頭處理彰銀案後，財政部、台新金積極尋求解套方式，最初規劃由公股行庫以彰銀市價全面接手，泛公股操盤人士指出，財政部考量泛公股承接能力和意願後，預估能接手彰銀8％持股，換算下來約134億元；據悉去年迄今收購彰銀持股的中華郵政、第一銀、台灣菸酒公司、兆豐銀、合庫銀、華南銀等公股是最有可能的公股買家名單。

「後來在財政部出面協調下，林陳海父子點頭同意，但林家父子開出兩項條件，一是只願承接4.99％持股，二是每股收購價參考彰銀淨值16.23元，不能超過18元。現在就等吳東亮點頭，和主管機關金管會、財政部同意後，以盤後特定人交易完成交易。」知情人士說。

面對懸宕15年的彰銀經營權案，吳東亮如鯁在喉，這次為搶保德信人壽，選擇讓步，若同意財政部方案，出售彰銀逾半持股後，可望贏來雨過天晴，重新布局金融業新機。

台新回應

針對台新出售彰銀持股給寶佳、公股，關於持股比例和價格，台新表示「不知情不回應」。

政府一口氣拿380億元要從台新金手中買回彰銀持股有難度，因此找上地產大鱷、資金雄厚的神祕地王寶佳集團林陳海父子，林家父子在財政部協調下，雖點頭答應接手彰銀持股，但仍開出2條件。

眼見泛公股最多只能拿下8％彰銀持股，財政部轉而考慮引入民間資金，「目前市場上熱錢雖多，但政府願意點頭接受，且有實力接手彰銀的私募基金有限，吳東亮先前曾找上有意入主台新金的寶佳集團，但當時林陳海父子不置可否。」知情人士指出。

「後來在財政部出面協調下，林陳海父子點頭同意，但林家父子開出2項條件，一是只願承接4.99％持股，二是每股收購價參考彰銀淨值16.23元，不能超過18元。現在就等吳東亮點頭，和主管機關金管會、財政部同意後，以盤後特定人交易完成交易。」

市場人士分析，「寶佳給的條件不算頂好，但寶佳願意一口氣拿出約84億元，解決吳東亮的燃眉之急，若再重頭找買家，不僅曠日廢時，收購條件也不見得更好。」

台新金若同意財政部的方案，順利出售彰銀股票後，對彰銀持股將一舉降至9.5％，雖然暫時還是彰銀第一大民股，但未來將持續處分彰銀持股到0，全面退出彰銀。知情人士說，「如此一來，台新金控告財政部彰銀經營官司，自然也會隨之失效，讓這樁延宕15年的經營權大戰終於宣告落幕。」

忙著籌資補足壽險業版圖的吳東亮，選擇出售彰銀持股，降低對彰銀控制權，法人圈分析，「吳東亮以彰銀淨值價格出售並不虧本，且台新金在2014年已認列148億元投資虧損，台新金已耗費6年訴訟時間、機會成本，民不與官鬥，還不如趕快從彰銀案中脫身，早日拿下保德信人壽，以免夜長夢多。」



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