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美選倒數40天！拜登首席外交顧問：中國是最大挑戰但不應完全脫鉤

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▲▼美國民主黨總統參選人拜登。（圖／路透）

▲美國民主黨總統參選人拜登首席外交顧問布林肯提出對中態度。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓22日專電

美國大選倒數41天，民主黨總統候選人拜登首席外交顧問布林肯今天表示，中國是美國經濟、科技、軍事及外交上最大挑戰，拜登若當選將致力重建與盟友關係，但不贊成與北京完全脫鉤。

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）首席外交顧問、前美國副國務卿布林肯（Antony Blinken）今天以視訊方式，與美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）執行副總裁薄邁倫（Myron Brilliant）進行線上對談，聚焦在拜登未來外交政策。

總統川普多次批評，拜登對中國太軟弱，若當選美國勢必被中國吃死死。薄邁倫詢問布林肯，是否認為中國為美國帶來生存威脅，以及拜登若當選，未來在台灣、香港、新疆、貿易與科技等中國相關議題上，會以何種不同方式來應對。

布林肯表示，他完全同意中國帶來日益嚴峻挑戰，北京無疑是華府在經濟、科技、軍事及外交上所面臨最大挑戰；但他強調，美中關係雖有對抗與競爭之處，也有可合作的地方。

布林肯指出，重點不是誰對中國較強硬或軟弱，而是誰能拿出較有效策略，保護及推進美國安全、繁榮與價值，並讓美國在與中國交涉上能處於優勢地位。他說：「由於川普領導不力，目前中國戰略地位以任何標準衡量都優於美國。」

至於如何重拾美國優勢地位，布林肯說，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）任內推出向亞洲「再平衡」（rebalancing）政策，反映出美國利益及未來將著重在亞太區域。此政策包含多項部分，包含大幅增強與澳洲、日本及南韓等主要盟國關係。

布林肯表示，拜登政府未來也會著重這些部分。除了處理美國內部問題，也會結合夥伴與盟國力量，為亞太區域帶來改變並將其推往正面方向。

談到美中貿易爭端，布林肯指出，在第一階段貿易協議已是「一敗塗地」（debacle）情況下，就目前進度看來，雙方永遠無法達成第2階段協議。他批評，川普政府的「關稅戰」對美國農民、製造業及消費者造成巨大傷害，換來的第一階段貿易協議也未解決任何問題。

布林肯表示，拜登政府未來將致力增強美國競爭力，若有外國政府以作弊方式威脅到美國本土工作機會，也會積極執行國內貿易法律；此外，拜登政府必要時也會動用關稅措施，但會有策略及計畫地去執行，以確保相關措施能帶來成功，而非只是虛張聲勢。

不過，布林肯強調，他認為與中國完全「脫鉤」（decouple）的想法不切實際，最終也只會帶來反效果。他說：「美國自包含中國等世界各地吸引學生、人才、想法與投資，並從中獲得極大利益，若把這些切斷會是個錯誤，重點應是如何取得平衡。」

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