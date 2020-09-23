美破20萬死！全球確診逾3143萬例　法國單日再通報萬人染疫





▲美國休士頓（Huston）一名女子在病床邊向母親說再見。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）再拿下新一疫情里程碑，美國死亡人數正式突破20萬人，全球死亡數也來到96萬7197人。目前全球累計3143萬9197例確診，在即將突破百萬死亡的同時，法國單日新增確診再次破萬，已是12天以來第6次，明顯較第一波封城時的疫情更加嚴峻。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計確診688萬5499例、死亡20萬558人。死亡人數超越美國第一次世界大戰和越戰陣亡美軍的總和，死亡病例數高達全球5分之1。自3月大規模爆發疫情以來，美國至今仍日增750名死亡病患，過去一周每日新增病例也都逾4.3萬例。

位居世界第2的印度，儘管確診人數高速逼近美國，死亡總數也遠低於20萬，累計556萬2663例確診、8萬8935死。即便連先前傳出墓地不夠，不斷開挖的第3疫情大國巴西，死亡總數也不過13萬7272人；美國相當於兩國總和。

法國方面，22日單日新增了1萬08人確診，是12天以來第6次站上萬人大關，此前19日通報當日1萬3498人確診，為該國疫情爆發以來最高紀錄。目前累計50萬6982例、3萬1424死。

全球21日通報新增26萬5437例病例、4188人病逝，通報病逝數最多國家依序為印度1053死、阿根廷429死及巴西377死。