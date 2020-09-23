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歐洲理事會主席「密切接觸」確診者　歐盟27國領袖峰會延期

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▲▼歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）。（圖／路透）

▲歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）進行自我隔離觀察。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電

歐洲理事會主席米歇爾因曾與感染2019冠狀病毒疾病（Covid-19）者密切接觸，今天宣布進入自我隔離，使得本週將舉行的歐洲聯盟27會員國領導人峰會延後一週舉行。

米歇爾（Charles Michel）發言人萊茨（Barend Leyts）今天表示，米歇爾今天得知，在工作上有密切接觸的一名特勤人員檢測呈現陽性，雖然米歇爾近期皆進行例行檢測，且至昨天都呈現陰性，但他將遵守比利時的防疫規定，今起進入自我隔離。

萊茨宣布，因此原定9月24至25日舉行的歐盟27國領導人峰會將延後一週至10月1至2日舉行。

米歇爾今天才與日本首相菅義偉舉行電話會談，雙方談到日本與歐盟簽署經濟夥伴協定後關係達到最佳狀態。兩人一致同意，今後在自由貿易、氣候變遷、數位變革等領域，有必要加強討論。

歐盟27領導人峰會延後舉行，這也將影響數項重要外交政策，包括討論對白俄羅斯制裁以及歐盟與土耳其關係。

根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）資料，截至今天，比利時感染Covid-19人數為10萬3298例，死亡9950例。另據比利時國家衛生研究院統計，9月12日至18日平均每日新增確診1231例。

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