搶賺股票申購財！　超好懂的抽籤攻略大公開

▲藏壽司引發股市一波抽籤熱潮。（圖／pixabay）

記者陳心怡／台北報導

近期股票市場再次掀起一股「抽抽熱」，興櫃轉上櫃的亞洲藏壽司（2754），吸引多達51.1萬人參加股票申購，中籤率僅0.3%，泛德永業（2247）同樣也吸引不少投資人想參與投標，幸運中籤戶至少都可以賺進幾萬元。不過，股票抽籤申購到底是什麼？又有什麼該注意的地方？《ETtoday新聞雲》幫投資人整理了股票申購懶人包，希望大家都有機會賺錢。

所謂的股票抽籤，也就是股票申購的意思，當公司有資金需求，透過股票掛牌上市或上櫃，來募集資金時，稱為首次公開發行股票（ IPO）。若是已經上市櫃的股票，則可以透過辦理 「現金增資」來籌措資金。

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一般而言，由於公司希望能夠順利募集到資金，所以往往會用比市價低的價格，來讓投資人認購股票，自然會吸引大批投資人搶著要，這時候為了公平起見，就必須採用系統抽籤方式決定，這就是所謂的新股抽籤。

在台股市場，股票申購的門檻相當低，基本上只要兩個步驟即可參與，第一，擁有一個台股帳戶

；第二，存入申購股票所需要的資金。算法是，承銷價x1000 股(等於一張股票)+20元(申購手續費)。

舉例來說，如果一檔股票的申購價是50元，那投資人申購時，戶頭至少要有5萬20元，這樣才會是合格件。

股票申購採用「先繳費，後抽籤」的方式，因此投資人只要在抽籤日的前天，將股票申購所需金額存入帳戶即可。如果沒中籤，券商會扣除申購手續費20元，再把餘額退還給投資人；假如幸運中籤，還需額外多扣50元的股票中籤通知郵資。

此外，投資人要留意，任何新股抽籤，每一個身份證字號都只能參與一次，所以不管投資人擁有多少個帳戶，都只會一次抽籤機會，另外，假如申購股票後忘記匯款，或是戶頭內餘額不足，即使順利抽中股票，也會申購失敗。

股票申購，雖然是個花小錢就能賺大錢的機會，不過建議投資人還是不要抱著太高的期待，因為價差越高，中籤率越低。另外，假如幸運抽到股票，若掛牌當天股價賺得不如預期多，或是沒有上漲，此時要不要賣掉，投資人也得思考一番。