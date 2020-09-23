英國來到「危險轉折點」　首相強生再宣布新防疫限制

▲英國首相強生在國會下議院發言。（圖／路透）



文／中央社記者戴雅真

英國首相強生（Boris Johnson）今天在下議院表示，為控制加速蔓延的第2波2019冠狀病毒疾病疫情，將對英格蘭地區祭出新的防疫限制措施，且這些措施恐需施行6個月。

英國曾於3月23日施行全面禁足令，6月底鬆綁，餐廳、酒吧在7月初恢復營業。然而，為了控制第2波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情，才剛恢復正常營業2個多月的餐廳、酒吧又再度迎來限制。

根據最新數據，英國21日有4368人確診，11人病故。英國首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）昨天表示，英國政府若不進一步實施禁令，到了10月中旬，英國每天的新增確診人數恐怕會飆升至5萬人。

英國廣播公司（BBC）報導，強生今天上午召開緊急小組會議後，於下議院表示，英國已經來到一個「非常危險的轉折點」，並指出從24日起，餐飲、酒吧業者必須在晚上10時結束營業，婚禮必須設下15人賓客的上限。新防疫限制恐需施行6個月，軍方也會加入協助警方執法。

所有商家店員都必須強制戴上口罩服務，違規罰金也將提高，在公眾場所沒戴口罩或違反超過6人聚會限制者，初犯將被處以200英鎊（約新台幣7434元）罰款。

餐旅業將只能提供桌邊服務，避免排隊及自助式取餐。強生表示：「違規的業者將被迫停業，或處以罰款。」

由於蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭可自行決定防疫政策，強生宣布的新限制僅適用於英格蘭地區。

至於晚上10時的營業宵禁為何針對餐廳、酒吧業者，強生則表示，政府證據顯示，傳染傾向發生於「晚上攝取較多酒精之後」。

他也指出，員工若能在家工作，應該盡可能在家工作。

強生表示：「我們都知道，雖然病毒可能會被擊潰，但也有迎來第2波疫情的可能性。我必須抱歉地說，如同西班牙、法國及其他許多國家，我們來到了危險的轉折點。我們必須行動。」

但強生也指出，新的限制「不會如同3月的全面禁令」，不會要求大眾都待在家裡。這一次，商店、學校、大學都會繼續開放。

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