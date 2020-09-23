　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國來到「危險轉折點」　首相強生再宣布新防疫限制

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國首相強生在國會下議院發言。（圖／路透）

▲英國首相強生在國會下議院發言。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真

英國首相強生（Boris Johnson）今天在下議院表示，為控制加速蔓延的第2波2019冠狀病毒疾病疫情，將對英格蘭地區祭出新的防疫限制措施，且這些措施恐需施行6個月。

英國曾於3月23日施行全面禁足令，6月底鬆綁，餐廳、酒吧在7月初恢復營業。然而，為了控制第2波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情，才剛恢復正常營業2個多月的餐廳、酒吧又再度迎來限制。

根據最新數據，英國21日有4368人確診，11人病故。英國首席科學官瓦朗斯（Patrick Vallance）昨天表示，英國政府若不進一步實施禁令，到了10月中旬，英國每天的新增確診人數恐怕會飆升至5萬人。

英國廣播公司（BBC）報導，強生今天上午召開緊急小組會議後，於下議院表示，英國已經來到一個「非常危險的轉折點」，並指出從24日起，餐飲、酒吧業者必須在晚上10時結束營業，婚禮必須設下15人賓客的上限。新防疫限制恐需施行6個月，軍方也會加入協助警方執法。

所有商家店員都必須強制戴上口罩服務，違規罰金也將提高，在公眾場所沒戴口罩或違反超過6人聚會限制者，初犯將被處以200英鎊（約新台幣7434元）罰款。

餐旅業將只能提供桌邊服務，避免排隊及自助式取餐。強生表示：「違規的業者將被迫停業，或處以罰款。」

由於蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭可自行決定防疫政策，強生宣布的新限制僅適用於英格蘭地區。

至於晚上10時的營業宵禁為何針對餐廳、酒吧業者，強生則表示，政府證據顯示，傳染傾向發生於「晚上攝取較多酒精之後」。

他也指出，員工若能在家工作，應該盡可能在家工作。

強生表示：「我們都知道，雖然病毒可能會被擊潰，但也有迎來第2波疫情的可能性。我必須抱歉地說，如同西班牙、法國及其他許多國家，我們來到了危險的轉折點。我們必須行動。」

但強生也指出，新的限制「不會如同3月的全面禁令」，不會要求大眾都待在家裡。這一次，商店、學校、大學都會繼續開放。

►敷完粉刺浮出來最療癒

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
2020剩3個多月！命理師曝「仍有危機」...小心這幾點
陳妍希無法親自到小鬼靈堂！　彈唱「這首歌」悼念
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／黎巴嫩再傳爆炸！南方灰煙沖天　爆炸點居然是真主黨軍火庫

英國來到「危險轉折點」　首相強生再宣布新防疫限制

美國死亡人數「突破20萬」…新冠病毒爆發8個月　至今仍日增750死

黎巴嫩8月來3度爆炸　這次在反對黨軍火庫...黑煙直竄天際

「朝拜天朝」惹議　張競：包正豪言論戳穿美台關係的假象

警朝自閉症兒連開11槍　密錄器畫面曝光：告訴媽媽我愛她

川普擬26日提大法官人選　朝野意見兩極…黨員再跑票計劃泡湯

「中國永遠不稱霸」習近平聯合國談話：無意冷戰，不搞你輸我贏

中國必須為「中國病毒」負責　川普聯合國大會對北京撂重話！

秋季的世界末日！　美國28個州新冠確診持續增加！

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

劉雨昕站林夢腿上合體！　Popping精準卡點炸場了～

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

她帶約克夏回家「遭老公反對」　一周後被收服...抱汪汪幸福傻笑

金馬57 | 金馬獎星光大道主持人交棒影片

快訊／黎巴嫩再傳爆炸！南方灰煙沖天　爆炸點居然是真主黨軍火庫

英國來到「危險轉折點」　首相強生再宣布新防疫限制

美國死亡人數「突破20萬」…新冠病毒爆發8個月　至今仍日增750死

黎巴嫩8月來3度爆炸　這次在反對黨軍火庫...黑煙直竄天際

「朝拜天朝」惹議　張競：包正豪言論戳穿美台關係的假象

警朝自閉症兒連開11槍　密錄器畫面曝光：告訴媽媽我愛她

川普擬26日提大法官人選　朝野意見兩極…黨員再跑票計劃泡湯

「中國永遠不稱霸」習近平聯合國談話：無意冷戰，不搞你輸我贏

中國必須為「中國病毒」負責　川普聯合國大會對北京撂重話！

秋季的世界末日！　美國28個州新冠確診持續增加！

快訊／黎巴嫩再傳爆炸！南方灰煙沖天　爆炸點居然是真主黨軍火庫

21屁孩尋仇殺錯人「海陸兵慘死」！槍手無期徒刑改判22年

5種高強度性愛姿勢　必中G點讓你酥麻腿軟

王浩宇再強調「年輕人當然好騙」　飆罵時代力量「這種垃圾政黨」

英國來到「危險轉折點」　首相強生再宣布新防疫限制

飛機起飛「空姐偷偷拉上布簾」？　暗藏3原因曝...網驚：太殘酷

美國死亡人數「突破20萬」…新冠病毒爆發8個月　至今仍日增750死

87司機狂「逼停後車」還潑奶茶！惡行惹怒網友　遭肉搜道歉

內湖公車1死！採訪記者返家才知「死者竟是父親」　當場崩潰

中職／曼恩回主場拚雪恥　泰迪還沒有輸過

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

國際熱門新聞

習近平聯合國談話：中國永遠不稱霸

川普撂重話：中國必須為疫情負責

警朝自閉症兒連開11槍　畫面曝光

約妹大戰後消失　他再出現「慘成11塊肉」

張競：包正豪言論戳穿美台關係的假象

非洲330頭大象暴斃　詭異謎團揭曉

共和黨員再跑票　大法官提名或泡湯

7歲妹悲吐「我想死」！醫一看傻了

CNN大讚台灣防疫第一　曝成功「2字訣」

女兒溫馨聊天洩密　他驚覺愛妻「白天給鄰居駕駕」

美國新冠染疫死亡　突破20萬人

彭博：蔡英文是2020年全球最順遂總統

她帶2女兒投奔新男友　下班發現「愛女遭脫褲姦殺」

黎巴嫩三度爆炸　濃煙直竄天際

更多熱門

相關新聞

美國新冠染疫死亡　突破20萬人

美國新冠染疫死亡　突破20萬人

自從美國今年初首次確認出現新冠肺炎感染者後，截至22日全美死亡病例已經超過20萬例，數量已超過第一次世界大戰和越戰陣亡美軍的總和。美國人口僅佔全球總人口的4％，但死亡病例卻佔了全球21％，是世界上疫情最嚴重的地區。

美國新冠死亡人數突破20萬

美國新冠死亡人數突破20萬

泰國羽協有意承辦亞洲三大賽

泰國羽協有意承辦亞洲三大賽

俄羅斯：10/15註冊第2款新冠疫苗

俄羅斯：10/15註冊第2款新冠疫苗

唐獎生技醫藥得主籲重視基礎醫學研究

唐獎生技醫藥得主籲重視基礎醫學研究

關鍵字：

新冠病毒新冠肺炎COVID-19世界疫情

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

悼念小鬼！陳妍希彈唱《地球上最浪漫的一首歌》

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

正妹網紅「小鬼追思會」拍網美照打卡　

李易擺「招牌木村嘴」紀念小鬼　承諾藏洋蔥

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

吳宗憲寫給小鬼的歌公開！摟著KID忍淚唱「必須有你」

女兒很吵想送養　網看完照片笑翻

小鬼靈堂實況曝　女星：都是辣妹

郭碧婷快生了！向太趕來台灣「豪宅隔離生活曝光」

騎士被撞死拖行10m！妻跟在後目睹

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

投保注意！　勞保局公布4職業工會欠繳勞保費、將暫拒給付

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面