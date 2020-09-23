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川普26日宣布新大法官人選　幾確定可在參院過關

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▲▼美國總統川普2020年聯合國大會。（圖／翻攝自YouTube／聯合國）

▲美國總統川普。（圖／翻攝自YouTube／聯合國）

文／中央社華盛頓22日綜合外電報導

美國最高法院大法官金斯柏格18日病逝，總統川普今天表示他將在26日宣布繼任人選。由於共和黨參議員羅姆尼表示會跟著程序走，川普提名的人選幾乎確定可在參院過關。

熟悉程序的共和黨人透露，川普偏好的人選是芝加哥聯邦第7巡迴上訴法院法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）及亞特蘭大第11巡迴上訴法院法官拉哥亞（Barbara Lagoa）。

儘管有兩位共和黨參議員認為參院不應在11月3日總統大選前表決川普提名的人選，但由於共和黨在參院掌握53席對47席的優勢，仍可在大選前表決這項人事案。

川普已表示：「最後的表決應在大選前進行，我們有充裕的時間處理這項任命案。」

需有至少四位共和黨參議員反對，才有可能阻止表決。

一些民主黨人原寄望經常批評川普的羅姆尼（Mitt Romney）拒絕投票。溫和派共和黨參議員賈德納（Gory Gardner）也已表示會跟著程序走。

美國最高法院共有9名成員，為終生職，因此金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）逝世，讓總統川普有機會第3度任命新的大法官，擴大保守派在最高法院的多數優勢。川普提名的新人選若獲參議院同意，9名大法官中，保守派將增為6人。

 

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