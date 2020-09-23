杏輝「14款藥品效用衰退」下架　公司聲明：主動檢測回收

▲杏輝董事長李志文。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

杏輝（1734）稍早針對14款藥品遭食藥署要求下架回收發出聲明，強調這次是為保障民眾用藥安全，本月啟動公司全系列藥品檢測清查，主動提前向食藥署申報清查進度，並提出改善計劃，同時進行預防性回收14個品項。

杏輝表示，後續公司將持續保持對應，而本次內部檢測為主動且超前檢測，對藥品做安定性效期修正，預防性回收，並強調杏輝全系列藥品出廠前皆經過嚴謹的品質管控，合格後放行，民眾使用安全健康無虞。

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杏輝指出，本次向食藥署主動申報的14項回收品項，包括「杏輝美白軟膏40毫克」（500g塑膠罐裝）、「杏輝悠力素乳膏」、「杏輝暈克錠」、「保利肝膠囊」 、「杏輝安咳糖漿」、「杏輝親擦樂夢軟膏」、「杏輝來縮酵素錠90毫克」、「杏輝皮爽頭皮用液1毫克/毫升」、「杏輝可立舒乳膏0.5 毫克/公克」（1000g塑膠罐裝）、「杏輝貝他每麗軟膏」、「杏輝咳定康優膠囊」、「杏輝健聯乳膏」（1000g塑膠罐裝）、「杏輝舒明麗眼藥水」、「敏可停液0.4毫克/毫升」。

杏輝強調，以上藥品多為處方用藥，同時公司也規劃未來將現在500g/1000g的大份量的包裝陸續改為小規格包裝，而針對本次回收事件，公司依風險管理機制將針對所有產品啟動全面自主性查核，以確保品質的落實，強調回收是企業應有的責任，未來杏輝惠持續提供安全、安定、有效的產品。