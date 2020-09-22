台灣半導體面臨巨大斷層！盧超群「升級3層面」分析：不創新就會毀滅

▲鈺創科技董事長盧超群。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

台灣半導體產業今年總產值將突破3兆元，年成長16.7%，居全球第二。面對台灣半導體產業的挑戰，鈺創科技（5351）董事長盧超群表示，半導體創新動力、人才永續，將是21世紀的「世代需求」，包括業者彼此競爭的動力，都是製造、設計、軟體等層面突破，甚至要培養出能綜觀全局、兼具先進研發和管理的領袖人才，「半導體若沒有創新，就會毀滅！」

半導體發展都不錯，為何需要產業升級，盧超群指出，摩爾定律（Moore's law）是每兩年技術就要翻轉一次，競爭者都很優秀，製造業者都是「重量級」，有錢、力量又大，連台積電創辦人張忠謀都用「大猩猩」來形容；另一個是設計界，就是拿製造業的材料去做產品，就要有諸葛亮的才智，「誰只要一疏忽，誰就會落成一代拳王。」

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台灣半導體經過50年奮鬥，但這產業該如何避免成「慘業」，盧超群說，「任何事情做錯，就會錯，這就是半導體」，也就是說，半導體若沒有創新，就會毀滅，就算台灣近期獨占鰲頭，全世界所有半導體公司都盯著看要打敗台灣，現在沒有大猩猩武力、沒有諸葛亮的智力，台灣業者還是要緊張。

「升級動力就來自不斷競爭！」盧超群認為，半導體不往前走，就會毀滅；半導體升級至少有3件事，製造、設計及人才，製造業準備進入2奈米製程，就是兩個原子的大小，勢必要突破很多物理、化學、材料的限制，人才就要提升；而設計業與軟體科技，則是人工智慧（AI）的導入、異質整合，以及原子、分子級的設計。

盧超群表示，半導體產業正面臨巨大的斷層，台灣要奮鬥、要升級突破，就需要人才，但他對於運算和設計相關的人才培育感到憂心；半導體要各種人才，要有人綜觀全局的先進研發、管理的領袖人才，要像令狐沖一樣笑傲江湖，不容泛泛之輩存活，要用製造業的力量進入原子級領域，「教育能否做到，產業能否做到，這不只是一代，要代代人才。」希望大家協助年輕人立志，才智兼備，達到綜觀全局、甚至改變世界的能力。