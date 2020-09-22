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警朝自閉症兒連開11槍　密錄器畫面曝光：告訴媽媽我愛她

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▲林登（Linden Cameron）。（圖／取自林登募款網站）

▲林登（Linden Cameron）。（圖／取自林登募款網站）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國猶他州鹽湖城一名患有亞斯伯格症的少年林登（Linden Cameron）4日在家中情緒失控，當地警方在接獲母親報案後，立刻趕到現場，卻執法過當對著林登連開好幾槍，引起國際社會譁然。當局在22日公布了當天密錄器畫面，只見林登在中槍倒地後，急忙說出了「告訴我媽媽，我愛她」。

綜合外媒報導，林登母親在束手無策的情況下，只好報警尋求警方協助。警方到場後，林登的母親表示，林登身上沒有武器，希望警方能協助將他送往醫院。同時她也告訴警察，「他只是個孩子，他只是想要引起注意，然而不知道如何控制自己的情緒。」

從密錄器畫面可以看見，林登在一處庭院外的水泥路上被尋獲，並被要求趴在地上，但他沒有服從，隨後短短不到10秒的時間，就被連開11槍，倒地並開始血流不止。等到警察上前查看狀看，他才說出了一句，「告訴我媽媽，我愛她」。

據報導，現場沒有發現任何武器，而林登被緊急送往醫院治療，肩部、腳踝、腸道和膀胱等部位遭到槍擊。母親指稱，當時林登出現情緒不穩定的現象，肢體動作逐漸無法受控，眼見情況無法得到緩和，便請求警方協助，「我以為警方會以溫和的方式安撫兒子的情緒，而不是直接、粗魯地開槍。」

受到近期國際社會影響，警方執法力度在各地都受到關注，目前當局已經發表聲明坦承錯誤，而執勤員警也遭到停職處分，全案仍在接受調查中。

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