　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國必須為「中國病毒」負責　川普聯合國大會對北京撂重話！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普2020年聯合國大會。（圖／翻攝自YouTube／聯合國）

▲川普在聯合國大會發言。（圖／翻攝自YouTube／聯合國）

記者王致凱／綜合報導

聯合國大會第75屆會議一般辯論22日起在紐約舉行，受疫情影響，此次大會多以視訊方式舉行。美國總統川普透過預錄影片對聯合國大會表示，關於新冠病毒大流行，「中國必須對他們的作為負責」。

川普在影片中稱「中國病毒」（新冠病毒）已是人類最大危機，並指責中國政府和「由中國掌控的世界衛生組織」，錯誤地宣稱新冠病毒沒有人傳人跡象，之後又錯誤地稱無症狀感染者沒有傳染力。

川普指稱，在疫情爆發初期，中國一方面下令國內封城，一方面卻允許班機飛離中國，最終倒治病毒在全球傳染。川普對聯合國大會說，「聯合國必須讓中國為他們的行為負責。」

川普還提到疫苗接種，並承諾「我們將戰勝病毒，結束大流行疫情」，迎來繁榮、合作、和平的新時代。川普譴責外界在環境議題上批評美國，卻無視中國的污染問題，目的只為了「懲罰美國」。

川普說，聯合國想要發揮效果，就應該關注世界上「真正的議題」，例如恐怖主義、受壓迫婦女、強迫勞動、毒品販運、人口拐賣、宗教迫害等。

聯合國大會將於22日至26日，以及29日舉行，今年約有120位國家領導人以視訊方式參與會議。在聯合國大會開始前，川普曾向媒體透露，他將在大會上對中國「說重話」。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
台海若開戰...台灣安全？　馬英九曝「4大關鍵」回應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

黎巴嫩8月來3度爆炸　這次在反對黨軍火庫...黑煙直竄天際

「朝拜天朝」惹議　張競：包正豪言論戳穿美台關係的假象

警朝自閉症兒連開11槍　密錄器畫面曝光：告訴媽媽我愛她

川普擬26日提大法官人選　朝野意見兩極…黨員再跑票計劃泡湯

「中國永遠不稱霸」習近平聯合國談話：無意冷戰，不搞你輸我贏

中國必須為「中國病毒」負責　川普聯合國大會對北京撂重話！

秋季的世界末日！　美國28個州新冠確診持續增加！

7歲妹悲吐「我想死」！醫一看傻了...「肺部萎縮、內出血」全身都傷

上Tinder爽約妹！公司經理大戰後消失　再出現「慘成11塊肉」

共同社：菅義偉擬25日與習近平通話　溝通已延期的「訪日事宜」

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

鄭元暢待小鬼靈堂「用笑掩飾悲傷」　難忘他「不順路也貼心載我回家」

劉雨昕站林夢腿上合體！　Popping精準卡點炸場了～

打燈無敵？三寶違規硬切左轉擋道　救護車遭逼繞路...網怒批：自私！

她帶約克夏回家「遭老公反對」　一周後被收服...抱汪汪幸福傻笑

國軍訂88杯飲料遇任務突棄單　蔡英文親赴店家買150杯表感謝

黎巴嫩8月來3度爆炸　這次在反對黨軍火庫...黑煙直竄天際

「朝拜天朝」惹議　張競：包正豪言論戳穿美台關係的假象

警朝自閉症兒連開11槍　密錄器畫面曝光：告訴媽媽我愛她

川普擬26日提大法官人選　朝野意見兩極…黨員再跑票計劃泡湯

「中國永遠不稱霸」習近平聯合國談話：無意冷戰，不搞你輸我贏

中國必須為「中國病毒」負責　川普聯合國大會對北京撂重話！

秋季的世界末日！　美國28個州新冠確診持續增加！

7歲妹悲吐「我想死」！醫一看傻了...「肺部萎縮、內出血」全身都傷

上Tinder爽約妹！公司經理大戰後消失　再出現「慘成11塊肉」

共同社：菅義偉擬25日與習近平通話　溝通已延期的「訪日事宜」

避免戰爭裡應外合！　苦苓：「自稱中國人」是否應該看管起來？

鄧紫棋回歸《新說唱2020》　吳亦凡將合體「神秘嘉賓」網嗨翻

微軟攜手政大　成立「AI商學院專班」備戰數位轉型

黎巴嫩8月來3度爆炸　這次在反對黨軍火庫...黑煙直竄天際

男偶像遭騷擾崩潰！　私生飯全程錄影訕笑「被掛電話還爆粗口」

丁國琳直播一次賺進200萬　吳宗憲一看笑了「妳都賣肉」

秋分後降溫冷了！鋒面＋冷空氣雨變天　有一波「強降雨」熱區出爐

54歲李若彤還有「超模身材」！　霸氣走伸展台…網驚豔：曲線絕了

一窺李尖尖從小到大的造型進化史　雙馬尾、跳跳虎長版T超吸睛

日曬房偷拍女客！最辣人妻「還原真相」怒告　至少6女受害

悚！內湖公車「衝輾」24機車釀1死　警察被撞飛...目擊者：司機說睡著

國際熱門新聞

習近平聯合國談話：中國永遠不稱霸

川普撂重話：中國必須為疫情負責

警朝自閉症兒連開11槍　畫面曝光

約妹大戰後消失　他再出現「慘成11塊肉」

CNN大讚台灣防疫第一　曝成功「2字訣」

共和黨員再跑票　大法官提名或泡湯

張競：包正豪言論戳穿美台關係的假象

7歲妹悲吐「我想死」！醫一看傻了

臉書詭留2字！家人照著做...破門卻「驚見2屍體」

彭博：蔡英文是2020年全球最順遂總統

女兒溫馨聊天洩密　他驚覺愛妻「白天給鄰居駕駕」

她帶2女兒投奔新男友　下班發現「愛女遭脫褲姦殺」

非洲330頭大象暴斃　詭異謎團揭曉

與Tinder妹子正交纏　下秒遭狂砍+大卸11塊

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼護峮峮不認愛　遇記者躲路燈怕曝光

李易擺「招牌木村嘴」紀念小鬼　承諾藏洋蔥

悼念小鬼！陳妍希彈唱《地球上最浪漫的一首歌》

峮峮提早離開小鬼靈堂原因曝！　經紀人讚黃鴻升超暖「小細節都感念在心」

正妹網紅「小鬼追思會」拍網美照打卡　

快訊／國軍訂88杯突棄單　蔡英文親赴飲料店買爆

騎士被撞死拖行10m！妻跟在後目睹

吳宗憲寫給小鬼的歌公開！摟著KID忍淚唱「必須有你」

爸爸1句話「小鬼咬牙買4280萬北投房」

華岡5人幫靈堂手牽手「不敢哭出聲」！許瑋甯潰堤了

小鬼靈堂實況曝　女星：都是辣妹

女兒很吵想送養　網看完照片笑翻

郭碧婷快生了！向太趕來台灣「豪宅隔離生活曝光」

姊弟尿液驚現黑蟲！醫追問臉色大變

投保注意！　勞保局公布4職業工會欠繳勞保費、將暫拒給付

更多

最夯影音

更多
吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚

吳宗憲擁KID唱《天堂有多遠？》給小鬼　柯有倫.任賢齊等8男星合唱流下男兒淚
恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

恆述法師新造型「假睫毛+高跟鞋」　喊話張菲開節目：螢幕和好啊！

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

總統稍早前往茶專飲料店畫面及飲料杯畫面1

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

吳宗憲寫歌送小鬼「不知道天堂有多遠？」　Lulu聽一半哭出來...憲哥暖幫擦淚

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

出界就墜谷！1對1鬥牛賽開打 高海拔籃球場2男「攻防搶上籃」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面