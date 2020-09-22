中國必須為「中國病毒」負責　川普聯合國大會對北京撂重話！

▲川普在聯合國大會發言。（圖／翻攝自YouTube／聯合國）



記者王致凱／綜合報導

聯合國大會第75屆會議一般辯論22日起在紐約舉行，受疫情影響，此次大會多以視訊方式舉行。美國總統川普透過預錄影片對聯合國大會表示，關於新冠病毒大流行，「中國必須對他們的作為負責」。

川普在影片中稱「中國病毒」（新冠病毒）已是人類最大危機，並指責中國政府和「由中國掌控的世界衛生組織」，錯誤地宣稱新冠病毒沒有人傳人跡象，之後又錯誤地稱無症狀感染者沒有傳染力。

川普指稱，在疫情爆發初期，中國一方面下令國內封城，一方面卻允許班機飛離中國，最終倒治病毒在全球傳染。川普對聯合國大會說，「聯合國必須讓中國為他們的行為負責。」

川普還提到疫苗接種，並承諾「我們將戰勝病毒，結束大流行疫情」，迎來繁榮、合作、和平的新時代。川普譴責外界在環境議題上批評美國，卻無視中國的污染問題，目的只為了「懲罰美國」。

川普說，聯合國想要發揮效果，就應該關注世界上「真正的議題」，例如恐怖主義、受壓迫婦女、強迫勞動、毒品販運、人口拐賣、宗教迫害等。

聯合國大會將於22日至26日，以及29日舉行，今年約有120位國家領導人以視訊方式參與會議。在聯合國大會開始前，川普曾向媒體透露，他將在大會上對中國「說重話」。