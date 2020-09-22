日月光高雄廠連續5年辦「無車日活動」　擴大園區綠能交通網共構

▲日月光高雄廠無車日活動。左起為YouBike微笑單車股份有限公司總經理何友仁、經濟部加工出口區管理處長黃文谷、日月光高雄廠資深副總周光春、高雄市政府交通局專門委員林弘慎、南台灣汽車客運股份有限公司董事長郭子義、港都客運股份有限公司經理黃建逢、高雄捷運股份有限公司經理洪玉輔。（圖／日月光控股提供）

記者楊絡懸／台北報導

日月光高雄廠22日舉行無車日活動，與高雄市捷運局、港都客運、南台灣客運以及YouBike，共同簽署「園區交通網共構合作意向書」，以多元友善的綠色運具整合為目標，攜手落實節能減碳的永續理念。

日月光高雄廠自2016年起，連續5年舉辦無車日活動，逐步導入效率與品質兼具的交通運具，建構加工區的完善綠能交通網絡。

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日月光集團高雄廠資深副總周光春表示，過去5年，日月光串連各式綠色運具，接駁網絡也日漸成形，著實影響同仁在交通使用行為上的改變，區內的事故件數也較5年前減少66%。

展望日後規劃，周光春指出，日月光將與高雄市府、交通運輸業者共同持續擴展園區綠能行動網的範圍，擴及大社、仁武、梓官等區，評估公車使用便利性，規劃共享機車與腳踏車的拓點等。

日月光表示，以階段性目標逐步推動綠色運具，2017年邁開第一步，規劃以電動巴士全面取代柴油巴士，建構區內綠色接駁網，到今年每日使用人次已逾2000人，較2016年成長50%。

第二步鼓勵員工使用電動機車，與Gogoro、光陽合作提供專屬購車優惠，規劃綠能專屬停車位，目前已有近350名綠能車主。

第三步導入共享運具，包含共享機車服務，於區內及鄰近廠區大樓密度高的地方增設站點，便於同仁上下班使用，每月平均使用時間達1萬4511分鐘，較2019年成長75%。

此外，日月光也與高雄捷運局合作，自9月7日起，每日早晚搭乘捷運至園區出站上班的第921、922、923位民眾，不僅限於日月光同仁，只要區內從業人員、居住鄰近的社區朋友們，均可獲得「30天無限搭乘體驗卡」。