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胡亦嘉被駁回街口投信董座　金管會：先評估人選是否合規

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▲▼街口金融科技執行長胡亦嘉針7/21，針對最新服務託付寶對媒體進行說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會9月16日駁回街口投信董事長胡亦嘉認可案，建議公司董事會應先審查，評估適合的人選。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會日前駁回街口投信董事長胡亦嘉認可案，公司將依程序舉行董事會再次選舉董事長、重新送件；證期局對此表示，由於未提供相關資料佐證學經歷，因此無法認定駁回，建議公司董事會應先審查，評估適合的人選。

針對投信董事長審核條件，依照「投信事業負責人與業務人員管理規則」第二條之一規定，投信董事長應具備良好品德及有效領導證券投資信託事業能力，應具備下列三項資格之一，首先是取得證券投資分析人員資格，並具專業投資機構相關工作經驗2年以上。

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第二，經教育部承認的國內外專科以上學校畢業或具同等學歷，並具專業投資機構相關工作經驗3年以上，曾擔任副總經理或同等職務，成績優良；第三，有其他事實足資證明其具備證券金融專業知識、經營經驗及領導能力。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，街口投信8月12日函報董事長資格認可案，相關基本資料有填列，除了學歷外，也有填列電子支付、金科與過往工作經驗。

不過，蔡麗玲說，由於未提供相關資料佐證學經歷，因此與第一款、第二款無法符合，且從第三款來看，公司未檢具學經歷證明，因此8月20日函請公司於5至10天內補正，請公司來說明胡亦嘉具備專業知識、投信事業能力、過去績效等，希望提供量化、質化數據來佐證。

蔡麗玲舉例，依照過往審查經驗，董事長都會針對業務成長、主導專案、金融創新，提供相關數據來輔助審查，藉此證明證券金融相關的專業知識、領導能力等。

蔡麗玲也提及，胡亦嘉於8月31日到局裡溝通，當天在會議上告知相關事項，他也說會提供相關資料，但等到9月16日，距離8月20日已將近1個月的時間都未補正，由於無法認定最後予以駁回。

至於後續是否能重新送件？蔡麗玲說，胡亦嘉若再送件，「我們當然尊重」，但會送件前建議公司評估人選是否符合「投信事業負責人與業務人員管理規則」所列的資格條件，並非是指檢具學經歷證明就送件，而是應由董事會審核，而送件後也將依規定來審查。

蔡麗玲表示，對於投信董事長、總經理通常也會做面談程序，了解新任者過往經歷、對未來公司經營理念，及是否具備有效領導與經營能力等。

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