香港動盪資金喊撤！　國銀在港分行存款大減1200億

▲根據統計，今年6月底，19家國銀香港分行存款餘額1兆1,169億元，較去年同期大減1,200億元。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（22）日公布本國銀行在香港地區的分行存、放款餘額變化情況，今年6月底存款餘額僅剩1兆1,169億元，較去年同期大減1,200億元，主要是隨著香港政經情勢動盪，港幣匯率波動、港幣存款利率調降、疫情衝擊海外投資、海外資金調度等因素所致。

根據金管會統計，本國銀行在香港地區的分行存、放款餘額變化，今年6月底，19家國銀香港分行存款餘額1兆1,169億元，較去年底減少472億元，也較去年同期大減1,200億元。

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金管會銀行局副局長林志吉表示，與幾家銀行了解存款餘額下降原因，主要是港幣匯率波動、港幣存款利率調降，自然成為企業在國際資金配置上首要減少的地區。

第二，受到疫情影響，使得海外資金調度、海外投資減少；最後市場也推估，國銀香港分行存款餘額從去年6月開始逐季下滑，可能與當時爆發的反送中，到後來的港版國安法也有所影響，導致存款餘額下降。

統計也指出，今年6月底放款餘額6,206億元，較去年同期減少265億元，但與去年底相較則增加128億元，整體來看，放款餘額起起伏伏，不如存款走下坡的趨勢來得明顯。

林志吉分析，放款餘額下滑可能與台商投資減少，申請貸款金額也跟著縮減，至於放款餘額增加，則可能與香港政府提供紓困。