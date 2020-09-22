百貨龍頭換當家！一口氣掌6公司　她成「新光吳家」最有權的女人

圖文／鏡週刊

「最美董娘」台新金董娘彭雪芬代夫出征，這次不僅有望拿下百貨龍頭新光三越的董座大位，上月底更已悄悄拿下新光吳家主要控股公司台灣新光實業董座位置，若再加上新光三越，以及去年已拿下新勝、王田毛紡、永光、允德等公司董座，等於一口氣掌握6家新光吳家的主要控股公司，堪稱是吳家的神力女超人。

新光三越董事長吳東興上月底過世後，遺留新光三越和台灣新光實業二大公司董座遺缺，新光三越和新光實業是新光集團主要控股公司，同時也是新光金第二大和第四大股東，新光實業是新光集團上市公司新光金、新纖、新產等主要控股公司，地位相當於新勝，也成為新光吳家四兄弟主要角力戰場。

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彭雪芬去年3月一口氣拿下新勝、王田毛紡、永光、允德4家公司董座，吳家親友透露，當時彭雪芬獲得新光集團另二大股東洪萬傳和林登山家族，以及吳東興支持，順利拿下新勝等家族控股公司董座。

新勝、王田毛紡、永光、新光實業是由新光原始股東吳火獅、洪萬傳和林登山三大家族共同持有，是新光集團三大主要控股公司，持有新光金、新光產險、新纖和新光三越等公司董事席次，地位相當重要。

今年彭雪芬再接再勵，8月底順利拿下新光實業董座後，接下來更上一層樓，將挑戰新光三越的董座大位，替吳東亮再添家族籌碼。

吳家親友透露：「吳家兄弟先前已為新光金發行乙特增資一事，互有齟齬。老三（吳東亮）不肯認股，寧可把資金拿去投資其他商品，讓老大（吳東進）超生氣。」

8月底，新光實業開董事會，吳家親友說，「老大一氣之下，乾脆選擇缺席，近來和老大交好的老四（吳東昇）也沒出席，最後董事會很順利通過彭雪芬接董座；至於吳東興留下控股新光實業的法人代表東興投資，由吳東興長子吳昕達接手，過程相當平和。」



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