海外地雷斷尾求生！　彰銀年底前處分掉美國飯店不良債權

▲彰銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

國銀海外近期頻頻踩雷，其中相當受到關注的一筆貸款為彰銀主辦Waterscape Resort觀光飯店的聯貸案，將進一步處理，彰銀今（22）日公告，年底之前要出售Waterscape Resort不良債權，根據保守估計，將可以保住債權的八成五，使銀行損失不會過於太大。

彰銀董事會決議，擬與參貸行共同出售Waterscape Resort不良債權。根據了解，Waterscape Resort聯貸案是由彰銀主辦、華銀參貸，貸款金額為6300萬美元，而彰銀則曝險3079萬美元。據悉，該筆聯貸案是有飯店作為擔保品，目前該飯店已經歇業，列入第三類放款（需提存10%的呆帳準備），所以彰銀與華銀都已經提存部分的呆帳準備。

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原本彰銀與華銀也有意將不動產拍賣，不過由於擔保品遠在美國、且受到新冠肺炎（COVID-19）因素導致美國不動產價格波動甚鉅，所以銀行也決定如果不動產價格不理想的話，就將不良債權賣掉、交由資產管理公司處理，根據銀行評估，估計可以保住債權的八成五左右。彰銀表示，希望在年底之前將該筆不良債權處理完畢。

此外，彰銀也向金管會申請發200億元的次順位債券，一年內將分次發行，希望年底之前可以發債50億元，以維持資本適足率（BIS）的水準。根據資料顯示，到7月底止彰銀的普通股權益比率為9.91%，第一類資本比率11.27%，BIS為14.64%。