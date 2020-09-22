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國內企業在OBU開戶最快10月底上路　鎖定逾9萬台商成潛在客群

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▲▼紙鈔,鈔票,千元鈔票,新台幣。（圖／記者袁茵攝）

▲金管會宣布，開放國內企業在國際金融業務分行（OBU）開立授信帳戶，最快10月底上路。（示意圖／記者袁茵攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（22）日宣布，開放國內企業在國際金融業務分行（OBU）開立授信帳戶，預計最快10月底上路，提供多元化外幣金融服務，具外匯交易資金調度功能，以協助台商辦理國際資金調度，目前初估透過境外在OBU開戶的9萬多台商，將成為潛在客群。

金管會預告「境內法人於國際金融業務分行開立授信目的帳戶規定」草案，這次重點共有5個，首先是明定境內法人可在OBU開立授信目的帳戶，以運用該帳戶進行與授信目的相關的資金收付，滿足其國際資金調度需求。

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金管會銀行局副局長林志吉表示，授信目的帳戶原則不計利息，因此銀行在辦理該業務時，應在開戶契約中明確約定，以利客戶了解。

第二，授信目的帳戶的資金往來對象，限開立於OBU、本國銀行境外分支機構、境外金融機構的帳戶，不得涉及銀行業辦理外匯業務管理辦法所稱指定銀行的帳戶。換句話說，此舉也就是不能與DBU（外匯指定銀行）往來。

第三，授信目的帳戶的資金往來，限於外幣與外幣之間的交易，不得兌換為新台幣；第四，該帳戶應以授信資金撥入的方式開立，不得以匯入款方式開立帳戶；第五，銀行應衡酌該法人授信目的相關資金收付的運作模式與調度需求，控管資金可停泊於該帳戶的時間及金額上限。

林志吉說明，銀行自訂客戶的資金停泊於帳戶的時間及金額上限，主要是考量各行各業在收付期限不一樣，部分企業可能於1個月即可收到貨款，因此銀行應考慮客戶資金上的需求。

至於台商在DBU開戶不僅有利息，也可以理財，但在OBU開戶有其優勢？林志吉說，OBU帳戶必須以國際資金收復需求為前提，若企業客戶皆為國內客戶，且大多以新台幣收付為主，可選擇開DBU帳戶，但部分企業可能以外幣付款，能夠在OBU帳戶多借一筆資金運用，也就是多了一個選擇。

另據銀行局統計，目前共有59家銀行辦理OBU業務，其中本國銀行有36家、外銀23家；統計也指出，到今年7月底，目前帳戶數共有13萬戶，其中台商背景在海外開設紙上公司回來開OBU帳戶約有9萬多家。

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