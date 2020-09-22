上Tinder爽約妹！公司經理大戰後消失　再出現「慘成11塊肉」

#FOTO Korban mutilasi yang mayatnya ditemukan di Apartemen Kalibata City, Rinaldi Harley Wismanu dimakamkan hari ini. Pemakaman diiringi isak tangis keluarga. Seperti ini suasananya: https://t.co/ACKyXizJPB



Foto: Jauh Hari Wawan S - detikNews pic.twitter.com/Kx5uohcNef — detikcom (@detikcom) September 21, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

印尼男子瑞納迪（Rinaldi Harley Wismanu）先前透過交友軟體Tinder，結識了一名女子，並相約到女子的公寓見面，沒想到正當兩人開始發生性關係時，女子的男友突然出現，並且拿出磚頭跟刀子狂砸狂刺，瑞納迪當場死亡；這對情侶因為不知道如何處理屍體，選擇將人分為11大塊，並載往其他地方掩埋丟棄。

綜合外媒報導，現年32歲的瑞納迪是一名人力資源公司的經理，他透過Tinder認識了一名女子，並且交換訊息約定要在女子公寓見面，沒想到就在他進入公寓，正與女子發生關係時，原本躲在廁所內的女子男友突然衝出，一出現就是瘋狂攻擊。

瑞納迪被磚頭砸了3次，身中至少7刀，當場死亡。而這對情侶事後則稱，因為不知道怎麼樣處理屍體，所以他們買了鋸子跟彎刀，把屍體分解成11個部分，用塑膠袋包住並裝入兩個手提箱跟一個背包，乘坐共享計程車棄屍。

瑞納迪除了被殺掉之外，身上5000英鎊（約19萬）的錢也被洗劫一空，其中一部分的錢還被拿去租賃屍體被棄置的房間。報導中指出，痛下殺手的情侶被以蓄意謀殺跟盜竊罪名拘留。